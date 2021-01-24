العثور على مستندات صادمة في منزل طبيب الراحل"مارادونا"

وكالات (صدى):
عثرت سلطات إنفاذ القانون في الأرجنتين، على مفاجآت صادمة في مكتب ومنزل الدكتور لوكا طبيب الراحل دييغو مارادونا.
واكتشفت السلطات وجود مستندات ووثائق تحمل توقيع مارادونا المزيف أثناء تفتيش مكتب ومنزل الدكتور لوكا.
وتبين أن الطبيب حصل على توقيع مزيف في سبتمبر الماضي من أجل طلب السجل الطبي الخاص باللاعب الراحل من العيادة التي كان يتلقى فيها العلاج.
الجدير بالذكر أن الشرطة لا تزال تحقق في وفاة اللاعب الراحل عن عمر يناهز 60 عاما لتحديد ما إذا كان وفاته طبيعية أم جريمة قتل بالخطأ.
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