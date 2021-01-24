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العثور على مستندات صادمة في منزل طبيب الراحل"مارادونا"

Time منذ ساعة
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العثور على مستندات صادمة في منزل طبيب الراحل"مارادونا"

وكالات (صدى):
عثرت سلطات إنفاذ القانون في الأرجنتين، على مفاجآت صادمة في مكتب ومنزل الدكتور لوكا طبيب الراحل دييغو مارادونا.

واكتشفت السلطات وجود مستندات ووثائق تحمل توقيع مارادونا المزيف أثناء تفتيش مكتب ومنزل الدكتور لوكا.

وتبين أن الطبيب حصل على توقيع مزيف في سبتمبر الماضي من أجل طلب السجل الطبي الخاص باللاعب الراحل من العيادة التي كان يتلقى فيها العلاج.

الجدير بالذكر أن الشرطة لا تزال تحقق في وفاة اللاعب الراحل عن عمر يناهز 60 عاما لتحديد ما إذا كان وفاته طبيعية أم جريمة قتل بالخطأ.

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الأرجنتين
مارادونا
دييغو مارادونا

أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
ابوبدر
طفلة 3 سنوات.. تعاون انت وزوجتك عليها.. ياخي والله لو انك حاطها عند باب مسجد او انك حاطها عند باب جمعية خيرية كان تعتبر رحمه من انك تقتلها. عليك انت وزوجتك من الله ما تستحقون. الله ينتقم منكم شر انتقام وعساكم ما تتهنون بالدنيا ويوم القيامة في اسفل جهنم. يارب لا تبلانا
كوكو
سيارة سيارتين في الليله قبل الرسوم والتأمين الحين مايطلع له شي
ابو رياض الحربي
بقريح يالسرابيت
واضح*** وصريح***
طيبة الطيبة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم..

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