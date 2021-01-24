الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. "الشيخ السليمان" يحذر من ثلاث معاصي تدخل في أكل المال الحرام

Time منذ 59 دقيقة
Views 2105
بالفيديو.. "الشيخ السليمان" يحذر من ثلاث معاصي تدخل في أكل المال الحرام

الرياض (صدى):
حذر الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان من أكل المال الحرام بالرشوة والتزوير وشهادة الزور ، مؤكداً أنه مال سُحت .

وأضاف " السليمان " في حديث لمؤسسة الدعوة الخيرية ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمن يأكل المال الحرام " النار أولى بهم " ، فلا شك أن أن الإختلاس من المال العام أو الشركات يدخل في المال الحرام .

وتابع الشيخ " السليمان " أن التزوير أيضاً يدخل في هذا التحذير كتزوير الأختام والوقيع والخطابات وغيرها ، وأشد هذه الأمور شهادة الزور لأنه يعاقب بها أبرياء ويحرر بها مجرمون .

واستشهد الشيخ السليمان بقول النبي " صلى الله عليه وسلم " حينما سئل عن الكبائر : " الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ثم قال " ألا وقول وشهادة الزور " ، فلا زال النبي عليه الصلاة والسلام يكررها حتى قال الصحابة " ليته سكت " إشفاقاً عليه صلى الله عليه وسلم .

Time واتساب
الرشوة
الشيخ السليمان
المال الحرام

أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
ابوبدر
طفلة 3 سنوات.. تعاون انت وزوجتك عليها.. ياخي والله لو انك حاطها عند باب مسجد او انك حاطها عند باب جمعية خيرية كان تعتبر رحمه من انك تقتلها. عليك انت وزوجتك من الله ما تستحقون. الله ينتقم منكم شر انتقام وعساكم ما تتهنون بالدنيا ويوم القيامة في اسفل جهنم. يارب لا تبلانا
كوكو
سيارة سيارتين في الليله قبل الرسوم والتأمين الحين مايطلع له شي
ابو رياض الحربي
بقريح يالسرابيت
واضح*** وصريح***
طيبة الطيبة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم..

أخر الأخبار

بالصور.. ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد زوجها بالقبلات والأحضان
بالصور.. ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد زوجها بالقبلات والأحضان
Time منذ 13 دقيقة Views 324
بالفيديو.. وزير التعليم: في اليوم العالمي للتعليم نحتفي بنجاحات المملكة
بالفيديو.. وزير التعليم: في اليوم العالمي للتعليم نحتفي بنجاحات المملكة
Time منذ 19 دقيقة Views 1380
وظيفة شاغرة بشركة بنده للتجزئة
وظيفة شاغرة بشركة بنده للتجزئة
Time منذ 24 دقيقة Views 1466
الأهلي يسعى لضم الجزائري عيسى ماندي والدولي التونسي نسيم هنيد
الأهلي يسعى لضم الجزائري عيسى ماندي والدولي التونسي نسيم هنيد
Time منذ 29 دقيقة Views 1509
تصرف خاطئ في الميكروويف يعرض الإنسان للتسمم الغذائي
تصرف خاطئ في الميكروويف يعرض الإنسان للتسمم الغذائي
Time منذ 33 دقيقة Views 1422
4 علامات تكشف قرب تلف البطارية وضرورة صيانتها
4 علامات تكشف قرب تلف البطارية وضرورة صيانتها
Time منذ 48 دقيقة Views 1404
" الموارد البشرية " توضح موقف العامل الزراعي من تغيير المهنة
" الموارد البشرية " توضح موقف العامل الزراعي من تغيير المهنة
Time منذ 53 دقيقة Views 1690
بالفيديو.. "الشيخ السليمان" يحذر من ثلاث معاصي تدخل في أكل المال الحرام
بالفيديو.. "الشيخ السليمان" يحذر من ثلاث معاصي تدخل في أكل المال الحرام
Time منذ 59 دقيقة Views 2105
رجل يخنق طفلته حتى الموت بعد طلاقه من أمها
رجل يخنق طفلته حتى الموت بعد طلاقه من أمها
Time منذ ساعة Views 715
العثور على مستندات صادمة في منزل طبيب الراحل"مارادونا"
العثور على مستندات صادمة في منزل طبيب الراحل"مارادونا"
Time منذ ساعة Views 2530