بالفيديو.. مروض الثعابين بعد تعرضه للدغة: "هذه المرة الخامسة"

جازان (صدى):
كشف مروض الثعابين عدنان الهرمي، عن حالته الصحية بعد أن تعرض للدغ أثناء مداعبة " كوبرا " بجازان.
وقال الهرمي : " بعد اللدغة من ااكوبرا توجهت إلى المستشفى لتلقي العلاج والحمدلله وبعد خروجي من المستشفى بيوم توجهت إلى مهرجان عجلان بمحافظة القنفذة وقدمت عرض مع ثلاث كوبرات ".
وأضاف : للمعلومة هذه المرة الخامسة انلدغ من الثعابين وكثير مواقف حصلت مع الأسد والضبع وغيرها ولكن هذا مايمنعني أترك هوايتي
وكانت " صدى " قد نشرت مقطع فيديو، أظهر مروض الثعابين بعد تعرضه للدغ أثناء مداعبة كوبرا في أحد الأحواش بمحافظة صبيا بمنطقة جازان.
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