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بالفيديو.. مروض الثعابين بعد تعرضه للدغة: "هذه المرة الخامسة"

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. مروض الثعابين بعد تعرضه للدغة: "هذه المرة الخامسة"

جازان (صدى):
كشف مروض الثعابين عدنان الهرمي، عن حالته الصحية بعد أن تعرض للدغ أثناء مداعبة " كوبرا " بجازان.

وقال الهرمي : " بعد اللدغة من ااكوبرا توجهت إلى المستشفى لتلقي العلاج والحمدلله وبعد خروجي من المستشفى بيوم توجهت إلى مهرجان عجلان بمحافظة القنفذة وقدمت عرض مع ثلاث كوبرات ".

وأضاف : للمعلومة هذه المرة الخامسة انلدغ من الثعابين وكثير مواقف حصلت مع الأسد والضبع وغيرها ولكن هذا مايمنعني أترك هوايتي

وكانت " صدى " قد نشرت مقطع فيديو، أظهر مروض الثعابين بعد تعرضه للدغ أثناء مداعبة كوبرا في أحد الأحواش بمحافظة صبيا بمنطقة جازان.

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بالفيديو..مروض ثعابين يتعرض للدغ أثناء مداعبة " كوبرا " بجازان

Time واتساب
جازان
كوبرا
عدنان الهرمي

أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
ابوبدر
طفلة 3 سنوات.. تعاون انت وزوجتك عليها.. ياخي والله لو انك حاطها عند باب مسجد او انك حاطها عند باب جمعية خيرية كان تعتبر رحمه من انك تقتلها. عليك انت وزوجتك من الله ما تستحقون. الله ينتقم منكم شر انتقام وعساكم ما تتهنون بالدنيا ويوم القيامة في اسفل جهنم. يارب لا تبلانا
كوكو
سيارة سيارتين في الليله قبل الرسوم والتأمين الحين مايطلع له شي
ابو رياض الحربي
بقريح يالسرابيت
واضح*** وصريح***
طيبة الطيبة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم..

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