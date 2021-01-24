وظيفة قيادية شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للأوقاف عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة قيادية شاغرة، للعمل لدى شركة الأوقاف للاستثمار بمدينة الرياض (الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف)، بمسمى (مدير عام الموارد البشرية).
واشترطت الهيئة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الاعمال، الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلها، خبرة مهنية لا تقل عن 15 سنة في مجال الموارد البشرية، منها خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المناصب الإدارية، معرفة قوانين التعويضات والمزايا المحلية وقوانين العمل، إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم السبت بتاريخ 1442/06/10هـ الموافق 2021/01/23م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــا.