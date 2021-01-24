الأعداد السابقة للصحيفة

وظيفة قيادية شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف

Time منذ ساعة
Views 1831
وظيفة قيادية شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للأوقاف عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة قيادية شاغرة، للعمل لدى شركة الأوقاف للاستثمار بمدينة الرياض (الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف)، بمسمى (مدير عام الموارد البشرية).

واشترطت الهيئة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الاعمال، الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلها، خبرة مهنية لا تقل عن 15 سنة في مجال الموارد البشرية، منها خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المناصب الإدارية، معرفة قوانين التعويضات والمزايا المحلية وقوانين العمل، إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم السبت بتاريخ 1442/06/10هـ الموافق 2021/01/23م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــا.

Time واتساب
وظائف
الهيئة العامة للأوقاف
وظيفة قيادية
أوقاف

أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
ابوبدر
طفلة 3 سنوات.. تعاون انت وزوجتك عليها.. ياخي والله لو انك حاطها عند باب مسجد او انك حاطها عند باب جمعية خيرية كان تعتبر رحمه من انك تقتلها. عليك انت وزوجتك من الله ما تستحقون. الله ينتقم منكم شر انتقام وعساكم ما تتهنون بالدنيا ويوم القيامة في اسفل جهنم. يارب لا تبلانا
كوكو
سيارة سيارتين في الليله قبل الرسوم والتأمين الحين مايطلع له شي
ابو رياض الحربي
بقريح يالسرابيت
واضح*** وصريح***
طيبة الطيبة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم..

أخر الأخبار

بالصور.. ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد زوجها بالقبلات والأحضان
بالصور.. ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد زوجها بالقبلات والأحضان
Time منذ 13 دقيقة Views 324
بالفيديو.. وزير التعليم: في اليوم العالمي للتعليم نحتفي بنجاحات المملكة
بالفيديو.. وزير التعليم: في اليوم العالمي للتعليم نحتفي بنجاحات المملكة
Time منذ 19 دقيقة Views 1372
وظيفة شاغرة بشركة بنده للتجزئة
وظيفة شاغرة بشركة بنده للتجزئة
Time منذ 24 دقيقة Views 1465
الأهلي يسعى لضم الجزائري عيسى ماندي والدولي التونسي نسيم هنيد
الأهلي يسعى لضم الجزائري عيسى ماندي والدولي التونسي نسيم هنيد
Time منذ 28 دقيقة Views 1504
تصرف خاطئ في الميكروويف يعرض الإنسان للتسمم الغذائي
تصرف خاطئ في الميكروويف يعرض الإنسان للتسمم الغذائي
Time منذ 33 دقيقة Views 1422
4 علامات تكشف قرب تلف البطارية وضرورة صيانتها
4 علامات تكشف قرب تلف البطارية وضرورة صيانتها
Time منذ 48 دقيقة Views 1404
" الموارد البشرية " توضح موقف العامل الزراعي من تغيير المهنة
" الموارد البشرية " توضح موقف العامل الزراعي من تغيير المهنة
Time منذ 53 دقيقة Views 1686
بالفيديو.. "الشيخ السليمان" يحذر من ثلاث معاصي تدخل في أكل المال الحرام
بالفيديو.. "الشيخ السليمان" يحذر من ثلاث معاصي تدخل في أكل المال الحرام
Time منذ 59 دقيقة Views 2097
رجل يخنق طفلته حتى الموت بعد طلاقه من أمها
رجل يخنق طفلته حتى الموت بعد طلاقه من أمها
Time منذ ساعة Views 715
العثور على مستندات صادمة في منزل طبيب الراحل"مارادونا"
العثور على مستندات صادمة في منزل طبيب الراحل"مارادونا"
Time منذ ساعة Views 2525