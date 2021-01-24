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الحوثيون يحولون أموالهم للخارج هربًا من مصادرتها

Time منذ ساعة
Views 1772
الحوثيون يحولون أموالهم للخارج هربًا من مصادرتها

فهمي محمد (صدى):
لجأت القيادات الحوثية في صنعاء إلى تسجيل أموالهم النقدية بأسماء أشخاص آخرين، للهرب من مصادرة أموالهم.

وذكرت مصادر أنهم قاموا أيضًا بتحويل المبالغ المالية إلى العملة بالدولار وتحويلها لبنوك خارجية، لأنه رافق تصنيفهم جماعة إرهابية توقف مباشر من جانب بعض المصارف الدولية، حيال التعامل مع بنوك يمنية مرتبطة بالبنك المركزي الخاضع للانقلاب في صنعاء.

وأضافت المصادر أن ما زاد هلع وقلق القيادات الحوثية هو تجميد مصارف عالمية حسابات عديد من البنوك الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين خاصة في صنعاء، وإرسال خطابات لبعضا منها تشعرها بإغلاق حساباتهم.

وتابعت أن أزمة سيولة مالية ضربت صنعاء يوم الأربعاء الماضي بعد تحرك البنوك وشركات الصرافة لاستبدال أرصدتها من النقد المحلي بالعملات الأجنبية، تمهيدا لنقل وتهريب تلك الأموال والأنشطة الرئيسية إلى عدن.

Time واتساب
صنعاء
عدن
الحوثيون

أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
ابوبدر
طفلة 3 سنوات.. تعاون انت وزوجتك عليها.. ياخي والله لو انك حاطها عند باب مسجد او انك حاطها عند باب جمعية خيرية كان تعتبر رحمه من انك تقتلها. عليك انت وزوجتك من الله ما تستحقون. الله ينتقم منكم شر انتقام وعساكم ما تتهنون بالدنيا ويوم القيامة في اسفل جهنم. يارب لا تبلانا
كوكو
سيارة سيارتين في الليله قبل الرسوم والتأمين الحين مايطلع له شي
ابو رياض الحربي
بقريح يالسرابيت
واضح*** وصريح***
طيبة الطيبة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم..

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