إنشاء مركز لدعم متعثري الصندوق العقاري

الرياض (صدى):
كشفت مصادر عن إنشاء صندوق التنمية العقارية، لمركز لدعم محفظة المستفيدين المتعثرين عن السداد، وذلك للزيادة عمليات التحصيل من خلال توفير خدمات «إدارة محفظة التعثر» عبر المركز.
وذكرت المصادر أنه ستتم العناية والتركيز في المحفظة على المستفيدين غير الملتزمين بسداد المستحقات الواجب سدادها للمنتجات المقدمة لهم، وإجراء سلسلة من العمليات الداعمة والمساندة التي تتضمن عمليات الفرز والتصنيف والتحليل والاتصال الهاتفي، وفقًا لـ " الوطن ".
وأضافت أنه سيتم إعداد خطط العمل اللازمة والتقارير التي تمكن القطاعات والإدارات ذات العلاقة بالصندوق من تحسين القدرة على اتخاذ قراراتها من خلال الاستفادة من المؤشرات والإحصاءات والتقارير الدورية التي يتم توفيرها من قبل المركز.