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إنشاء مركز لدعم متعثري الصندوق العقاري

Time منذ 28 دقيقة
Views 1606
إنشاء مركز لدعم متعثري الصندوق العقاري

الرياض (صدى):
كشفت مصادر عن إنشاء صندوق التنمية العقارية، لمركز لدعم محفظة المستفيدين المتعثرين عن السداد، وذلك للزيادة عمليات التحصيل من خلال توفير خدمات «إدارة محفظة التعثر» عبر المركز.

وذكرت المصادر أنه ستتم العناية والتركيز في المحفظة على المستفيدين غير الملتزمين بسداد المستحقات الواجب سدادها للمنتجات المقدمة لهم، وإجراء سلسلة من العمليات الداعمة والمساندة التي تتضمن عمليات الفرز والتصنيف والتحليل والاتصال الهاتفي، وفقًا لـ " الوطن ".

وأضافت أنه سيتم إعداد خطط العمل اللازمة والتقارير التي تمكن القطاعات والإدارات ذات العلاقة بالصندوق من تحسين القدرة على اتخاذ قراراتها من خلال الاستفادة من المؤشرات والإحصاءات والتقارير الدورية التي يتم توفيرها من قبل المركز.

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الصندوق العقاري
صندوق التنمية العقارية
التنمية العقارية

أحدث التعليقات

Reem
مسوي فحل وهو فص تمر
Reem
صادقه الله يخلي اليوتيوب علئ اني من جمهور رابح لكن مبلغ خيالي
faeiz1122
ناس ماتفهم كلام البلطان واضح وكلاً يفسر على مزاجه البلطان قال مافي مانع ينتقل لكن النادي اللي يبي يأخذه لازم يدفع حقوقه وهذا مسجل بالعقد بالفيفا و الأتحاد السعودي
faeiz1122
من زمان عارفين انه وقع مع الهلال التأخير في التوقيع الى الان مجرد شكلايات
faeiz1122
الأتحاد السعودي مهزله اذا اغلب موظفيه متعصبين لانديتهم كيف تستغربون من قراراته وتخبطاته

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