بالفيديو.. «خبير لوائح»: الهلال غير معرض لأي عقوبة لانسحابه من دوري أبطال آسيا

نواف السالم (صدى):
أكد منصور عبدالله، خبير لوائح في الاتحاد الآسيوي، أن نادي الهلال غير معرض لأي عقوبة من الاتحاد الآسيوي بسبب الانسحاب من النسخة الماضية لدوري أبطال آسيا، بعد إصابة معظم اللاعبين بفيروس كورونا المستجد.
وقال خبير اللوائح، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "المنتصف" على قناة "الإخبارية"، أن هناك أندية انسحب قبل بدء البطولة ولم يتم استبعادها أو تطبيق عقوبة المنع من المشاركة في دوري أبطال آسيا لمدة سنتين.
وأضاف منصور عبدالله: "أعتقد أن الاتحاد الآسيوي متفهم خلال النسخة الاستثنائية التي حدثت السنة الماضية؛ لذلك أعتقد لن يتم تطبيق عقوبة على أي نادي، كما يعتبر نادي الهلال شارك في البطولة ولكن آخر مباراة ما استطاع أن يوفر العدد اللازم لخوض المباراة".