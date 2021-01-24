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صورة مليئة بالبهجة لصبيان في المنطقة الشرقية منذ 67 عام

Time منذ ساعة
Views 813
صورة مليئة بالبهجة لصبيان في المنطقة الشرقية منذ 67 عام

المنطقة الشرقية
صورة
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أحدث التعليقات

Reem
مسوي فحل وهو فص تمر
Reem
صادقه الله يخلي اليوتيوب علئ اني من جمهور رابح لكن مبلغ خيالي
faeiz1122
ناس ماتفهم كلام البلطان واضح وكلاً يفسر على مزاجه البلطان قال مافي مانع ينتقل لكن النادي اللي يبي يأخذه لازم يدفع حقوقه وهذا مسجل بالعقد بالفيفا و الأتحاد السعودي
faeiz1122
من زمان عارفين انه وقع مع الهلال التأخير في التوقيع الى الان مجرد شكلايات
faeiz1122
الأتحاد السعودي مهزله اذا اغلب موظفيه متعصبين لانديتهم كيف تستغربون من قراراته وتخبطاته

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