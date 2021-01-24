شاهد..هدف عالمي يُدخل حارس مرمى موسوعة " جينيس "

وكالات (صدى):
نجح الحارس الإنجليزي توم كينج، في تسجيل هدف عالمي من ركلة مرمى، في مباراة فريقه نيوبورت كاونتي ضد تشيلتنهام تاون، الثلاثاء الماضي، بدوري الدرجة الرابعة الإنجليزي.
ونفذ كينج ركلة مرمى، بتسديدة قوية وطويلة، حيث ارتطمت الكرة بالأرض قبل منطقة جزاء فريق تشيلتنهام تاون، لتتجاوز حارس مرماه وتدخل شباكه .
وصادقت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، على أن تسديدة كينج هي أطول تسديدة 96.01 متر، تسفر عن هدف في مباراة لكرة القدم.
وبذلك حطم كينج الرقم القياسي السابق الذي حققه أسمير بيغوفيتش، حارس مرمى ستوك سيتي السابق، من مسافة 91.9 متر في مرمى ساوثهامبتون عام 2013.