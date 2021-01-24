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شاهد..هدف عالمي يُدخل حارس مرمى موسوعة " جينيس "

Time منذ 58 دقيقة
Views 1649
شاهد..هدف عالمي يُدخل حارس مرمى موسوعة " جينيس "

وكالات (صدى):
نجح الحارس الإنجليزي توم كينج، في تسجيل هدف عالمي من ركلة مرمى، في مباراة فريقه نيوبورت كاونتي ضد تشيلتنهام تاون، الثلاثاء الماضي، بدوري الدرجة الرابعة الإنجليزي.

ونفذ كينج ركلة مرمى، بتسديدة قوية وطويلة، حيث ارتطمت الكرة بالأرض قبل منطقة جزاء فريق تشيلتنهام تاون، لتتجاوز حارس مرماه وتدخل شباكه .

وصادقت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، على أن تسديدة كينج هي أطول تسديدة 96.01 متر، تسفر عن هدف في مباراة لكرة القدم.

وبذلك حطم كينج الرقم القياسي السابق الذي حققه أسمير بيغوفيتش، حارس مرمى ستوك سيتي السابق، من مسافة 91.9 متر في مرمى ساوثهامبتون عام 2013.

Time واتساب
جينيس
دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي لكرة القدم
نيوبورت كاونتي
تشيلتنهام تاون

أحدث التعليقات

ابو عمار
اهم شي القدره الجنسيه .. اما بالنسبه للمراء التي تتزوج من هو اصغر منها بكثير فهي الكسبانه ومن المؤكد ان الشاب سيتزوج عليها .. بعض المطلقات الاتي اعمارهن في الاربعين يتزوجون من الطالب الثانوي وهن من يصرف عليه بل بعظهن تدفع المهر لشاب كان تشتري له سياره مقابل الزواج منها وتعلم انه سيتزوج عليها بعد فتره من الزمن
ابو عمار
ممتاز بالتوفيق
ابو عمار
تستاهل العجوز .... كيف سمحت له يصورها في مكتبها
abdul
اهرب من الأندلس و الْحقْ بمليكك في مضارب آل ظعبوط . هناك يَختَفون الفَسَدة . الله أكبر عدد ما خلق في السماء ، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض ، الله أكبر عدد ما بين ذالك ، الله أكبر عدد ما هو خالق .
ابو عمار
اوكي

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