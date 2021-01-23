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الحصيني يكشف عن توقعاته لحالة الطقس 

Time منذ ساعة
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الحصيني يكشف عن توقعاته لحالة الطقس 

الرياض (صدى):
توقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن يطرأ ارتفاع طفيف في الحرارة من الأحد1442/6/11هـ  يتراوح الارتفاع من درجتين إلى أربع على معظم المناطق مع بقاء الأجواء من باردة إلى باردة جدا على الشمالية والوسطى.

وأضاف " الحصيني ": " درجة الحرارة الصغرى الشمالية من صفر إلى درجتان والوسطى من ثلاث إلى تسع درجات مئوية ".

وكان الحصيني توقع أن الكتلة القطبية ذات البرودة الشديدة على الحدود الشمالية  وتبوك تمتد هذه الليلة على الجوف وحائل ثم القصيم مع رياح مثيرة للغبار من خفيف لمتوسط.

وأشار " الحصيني ": " هطلت أمطار على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف من خفيفة إلى متوسطة ومطر ثلجي على مرتفعات تبوك "، متوقعا أن تمتد الكتلة الهوائية الباردة على أجزاء واسعة من المملكة ودول الخليج.

وتنبأ " الحصيني " أن تصل إلى بحر العرب وفي مقدمتها غبار متفاوتة وهذا جيد على المدى المتوسط لتوقعات الأمطار، مضيفا:" سجلت العاصمة الرياض حرارة عظمى " 26 "°C  "، متوقعا أن تسجل العظمى" 18 "°C الخميس 1442/6/8هـ بإنخفاض قدره " 8 " °C.

وسوم: عبدالعزيز الحصيني، الطقس، الشمالية، درجات الحرارة

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الرياض
الطقس

أحدث التعليقات

mr
اعرف ناس ماتاكل الا بقايا الاكل ,, والخضار الشبه خربان استمتع بمالك لكن ليس بالطريقه هذي هذا بذخ وكفر بالنعمه
abdul
لو يرفع السعر مرتين زيادة مايخالف. أصلا اهل البطر فقط يذهبون لتلك الحفلات. خليه يشفطهم شفط. هو ترامب وايڤنكا وكوشنر اولى منه؟ ما هم ايضا شفطوا الملايين ولا حد قالّهم شيئ.
خالد
قبل أزمة كورونا وجت وظيفتين في معارض السيارات براتب 2500 ريال فقط و الدوام على فترتين و حصلت براتب 3000 ريال بشرط وجود خبرة سابقة بالعمل في المعارض هل هذا الراتب يكفي لتكوين أسرة ؟ الأجنبي لو تعطية 2000 ريال يفرح و يمكن ماينام لأنة يرسلها لبلدة و تلقاة عندة بيت أو مزرعة لأن العملة تختلف قيمتها في كل دولة صحيح بأن السيارات المستعملة ارتفعت بشكل ملحوظ و لكن لا تنسى بأن سبب الأرتفاع هو الضريبة على السيارات الجديدة 15% و كذلك نظام الجمارك الذي يسمح بدخول السيارات لآخر 5 موديلات جديدة فقط
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ور قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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