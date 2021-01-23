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بالفيديو.. مستشار أسري تحذر من فارق العمر بين الزوجين

Time منذ ساعة
Views 1979
بالفيديو.. مستشار أسري تحذر من فارق العمر بين الزوجين

الرياض (صدى):
نصحت مها قطان مستشار أسري، المقبلين على الزواج باختيار الأشخاص المتقاربين لهم في السن .

وقالت المستشار الأسري : " يفضل أن يكون هناك تقارب في السن بين الزوجين ولايزيد الفارق بينهما عن 5 سنوات ".

وأكدت أنه لابد أن يكونا الزوجين من جيل واحد فيكون التفاهم والتقارب أفضل .

وأضافت: " هناك سيدات كبيرة في السن يتزوجن من أشخاص أصغر منهن ، ويكون لديهن خبرات حياتية كثيرة ويمكن مساعدة أزواجهن في أشياء كثيرة ، ولكن من المتوقع أن يتزوج الرجل غيرهن ويجب تقبل ذلك".

وأشارت إلى أن بعض الرجال يتزوجون بفتيات أصغر منهم بأكثر من عشرين سنة، مبينا أنه على الرغم أن الفكرة بالنسبة للرجل مقبولة إلا أنه يعتبر استغلال لبراءة الفتاة.

 

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فارق العمر
الزوجين
مستشار أسري

أحدث التعليقات

mr
اعرف ناس ماتاكل الا بقايا الاكل ,, والخضار الشبه خربان استمتع بمالك لكن ليس بالطريقه هذي هذا بذخ وكفر بالنعمه
خالد
قبل أزمة كورونا وجت وظيفتين في معارض السيارات براتب 2500 ريال فقط و الدوام على فترتين و حصلت براتب 3000 ريال بشرط وجود خبرة سابقة بالعمل في المعارض هل هذا الراتب يكفي لتكوين أسرة ؟ الأجنبي لو تعطية 2000 ريال يفرح و يمكن ماينام لأنة يرسلها لبلدة و تلقاة عندة بيت أو مزرعة لأن العملة تختلف قيمتها في كل دولة صحيح بأن السيارات المستعملة ارتفعت بشكل ملحوظ و لكن لا تنسى بأن سبب الأرتفاع هو الضريبة على السيارات الجديدة 15% و كذلك نظام الجمارك الذي يسمح بدخول السيارات لآخر 5 موديلات جديدة فقط
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ور قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
رياضيه ، قمّازة خمّاره .. وركّاله بعد ..

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