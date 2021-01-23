أنباء عن مقتل مواطن بطلق ناري في المدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
ترددت أنباء متضاربة عن مقتل مواطن بطلق ناري في أحد الأحياء غرب المدينة المنورة، دون الإعلان عن دوافع الجريمة البشعة وملابساتها.
وكانت شرطة منطقة المدينة المنورة كشفت تفاصيل جريمة قتل مواطن خمسيني في ظروف غامضة على يد وافد يحمل الجنسية الآسيوية.
وتبين أنه معلم ومتقاعد من إدارة التعليم وسلوكياته جيدة ولا يعاني من أي أمراض نفسيه ولا يوجد لديه عداوات.
وعثر على جثة المواطن المتغيب وبه عدة طعنات وإصابة بالرأس، وبعد عمليات تحري وبحث تم التمسك بأحد خيوط كشف الجريمة الذي قاد لأحد الأشخاص من جنسية آسيوية سبق أن عمل لدى المجني عليه في منزله وبسماع أقواله ومواجهته بما توفر من قرائن اعترف بقيامه بقتل المواطن ووضعه في حاوية البناء ودفنه بها وغسل وتنظيف مكان الجريمة.