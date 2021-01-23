الأعداد السابقة للصحيفة

الصحة توضح سبب ارتفاع إصابات كورونا خلال الفترة الأخيرة 

Time منذ ساعة
Views 2213
Comment 1
الصحة توضح سبب ارتفاع إصابات كورونا خلال الفترة الأخيرة 

الرياض (صدى):
تحدث وكيل وزارة الصحة للصحة العامة،الدكتور هاني جوخدار، عن أسباب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف هاني جوخدار، خلال تصريحاته لبرنامج " في أسبوع ":" أغلب مدن المملكة شهدت زيادة طفيفة في أعداد الإصابات بكورونا، وخاصة في المدن الكبيرة، مرجعا السبب إلى موسم الشتاء وما يصاحبه من أمراض تنفسية وفيروسية، بينها فيروس كورونا ".

ولفت إلى أن من بين الأسباب الأخرى وراء زيادة الإصابات، تراخي البعض عن تطبيق الإجراءات الاحترازية، بعد اطمئنانهم بوصول لقاح كورونا.

ودعا المواطنين والمقيمين، للالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا تدخل المملكة في موجة ثانية من فيروس كورونا.

Time واتساب
المملكة
وزارة الصحة
كورونا
الإجراءات الاحترازية
هاني جوخدار
برنامج في أسبوع

أحدث التعليقات

ابوبدر
الله لا يبلانا وش تقول : اغراها.. العجوز استدعته اكيد لمقابلة شخصية تشوفه يكيف والا لا. وشحطها واكل فلوسها.. بس المبلغ عاد 3 ملايين.. شكله ضبطها صح.. استغفر الله.. صحيح شر البلية ما يضحك😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله الذي هداه للإسلام .. .. اللهم ثبته على دين الإسلام القويم .. آمين ..
المهم
الله يرحمك ياوجه الخير
زاير الشمالي
مثل ماقال اخوي ابو محمد اسم القرية بجده تبعد عن تبوك قرابة ٧٠ كم مناظر خيالية فوق ماتتخيل
ابو منى
جعلك القديمي يلعب بوجهك بالمرتزق.

أخر الأخبار

رجل يُنهي حياة زوجته أثناء نومها لسبب صادم 
رجل يُنهي حياة زوجته أثناء نومها لسبب صادم 
Time منذ دقيقة Views 55
شاهد.. إمام مسجد يقبل رأس آسيوي أشهر دخوله للإسلام
شاهد.. إمام مسجد يقبل رأس آسيوي أشهر دخوله للإسلام
Time منذ 18 دقيقة Views 200
حسين الشريف : بيان صادم من لجنة الكفاءة المالية لكل مشكك
حسين الشريف : بيان صادم من لجنة الكفاءة المالية لكل مشكك
Time منذ 26 دقيقة Views 203
أنباء عن مقتل مواطن بطلق ناري في المدينة المنورة
أنباء عن مقتل مواطن بطلق ناري في المدينة المنورة
Time منذ 28 دقيقة Views 1907
الجماز : الفوز بالكلاسيكو مهم للنصر والإتحاد من المستفيد من تقديم المباراة
الجماز : الفوز بالكلاسيكو مهم للنصر والإتحاد من المستفيد من تقديم المباراة
Time منذ 29 دقيقة Views 191
وليد الفراج : على هذه القرارات أوعدكم خلال سنتين ستكون الأندية بلا ديون
وليد الفراج : على هذه القرارات أوعدكم خلال سنتين ستكون الأندية بلا ديون
Time منذ 30 دقيقة Views 205
تعليق محمد بن راشد على تصرف موظف في محطة مترو بدبي مع امرأة نسيت حافظة نقودها 
تعليق محمد بن راشد على تصرف موظف في محطة مترو بدبي مع امرأة نسيت حافظة نقودها 
Time منذ 39 دقيقة Views 530
شاهد.. لقطات من حياة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز
شاهد.. لقطات من حياة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز
Time منذ 51 دقيقة Views 1917
الصحة توضح سبب ارتفاع إصابات كورونا خلال الفترة الأخيرة 
الصحة توضح سبب ارتفاع إصابات كورونا خلال الفترة الأخيرة 
Time منذ ساعة Views 2213
مواطنة نشبت في الطير قبل المسابقة
مواطنة نشبت في الطير قبل المسابقة
Time منذ ساعة Views 460