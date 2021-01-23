بالصور.. الهلال يجري مرانه الرئيسي استعدادًا لملاقاة الفيصلي

ماجد محمد (صدى):
أجرى فريق نادي الهلال مرانه الرئيسي، استعدادا لمواجهة مضيفه الفيصلي، الاثنين المقبل، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين.
وجاءت تفاصيل التدريب على النحو التالي: بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، بينما طبق الجهاز الفني عددا من الجمل الفنية التي يود انتهاجها في اللقاء.
وفرض المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة على جزء من الملعب، فيما أجرى علي آل بليهي وفواز الطريس مرانا لياقيا بالجري وأداء تدريبات متنوعة بالكرة، كما تابع المران رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل.