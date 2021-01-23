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بالصور.. الهلال يجري مرانه الرئيسي استعدادًا لملاقاة الفيصلي

Time منذ 41 دقيقة
Views 1608
بالصور.. الهلال يجري مرانه الرئيسي استعدادًا لملاقاة الفيصلي

ماجد محمد (صدى):
أجرى فريق نادي الهلال مرانه الرئيسي، استعدادا لمواجهة مضيفه الفيصلي، الاثنين المقبل، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين.

وجاءت تفاصيل التدريب على النحو التالي: بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، بينما طبق الجهاز الفني عددا من الجمل الفنية التي يود انتهاجها في اللقاء.

وفرض المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة على جزء من الملعب، فيما أجرى علي آل بليهي وفواز الطريس مرانا لياقيا بالجري وأداء تدريبات متنوعة بالكرة، كما تابع المران رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل.

 

Time واتساب
الهلال
الفيصلي
رازفان لوشيسكو
علي آل بليهي
فواز الطريس
فهد بن سعد

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه سبحان الله، شانصه قوي،..
نجاة محمد
والله حرام بالنسبة لي حتي ريال ما ادفعها و البركة في اليوتوب و اتمني عدم حذف ردي مثل الاول مفروض نكتب عن رأينا مو رأي المراقب الاخت اميرة و للاسف ماهي اول مرا
الاحمدي
للاسف فريق الزعيق خلفه لوبي متمترس داخل مفاصل الرياضة السعودية هو من يتوجه بالبطولات ويدعمه بالمال ويتدخل في شئون الاندية ولعيبتها ويتسبب في تمرد أي لاعب من شأن يتعاقدوا معاه. وسوف يبقى ليل المحاباة والظلم مستمر
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييف،، والله إنا ماندري بس الضربة القوية على الأم.

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