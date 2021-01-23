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الشروط الواجب توافرها لاستخراج رخصة قيادة لأول مرة

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الشروط الواجب توافرها لاستخراج رخصة قيادة لأول مرة

الرياض (صدى):
أوضحت الإدارة العامة للمرور اليوم السبت، الشروط الواجب توافرها لاستخراج رخصة القيادة لأول مرة، فيما أكد أهمية وضع الطفل مع المرافق في المقاعد المخصصة لهم.

ورد المرور على استفسار  تلقته من مواطن يتضمن "عمري ١٧ وثمانية شهور.. هل أستطيع استخراج رخصة قيادة.. وهل يلزم تسديد المخالفات؟" قائلة "يمكن ذلك؛ حيث يلزم لاستخراج التصريح «إتمام ١٧ سنة - ٦ صور شخصية - كشف طبي، ثم تقديم طلبك لمدرسة تعليم القيادة، كما يلزم تسديد المخالفات".

وحول وجود مخالفة على عدم وجود كرسي أطفال داخل السيارة، قال المرور أنه يجب وضع الأطفال في المقاعد المخصصة لهم، ولا يمكن وضعهم مع المرافق في المقعد الأمامي؛ حفاظًا على سلامتهم. وإذا كانت الحالة تستلزم المرافقة بإمكان الراكب استخدام المقعد الخلفي بجانب الطفل بعد وضعه في المقعد المخصص.

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الرياض
المملكة
الإدارة العامة للمرور

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه سبحان الله، شانصه قوي،..
نجاة محمد
والله حرام بالنسبة لي حتي ريال ما ادفعها و البركة في اليوتوب و اتمني عدم حذف ردي مثل الاول مفروض نكتب عن رأينا مو رأي المراقب الاخت اميرة و للاسف ماهي اول مرا
الاحمدي
للاسف فريق الزعيق خلفه لوبي متمترس داخل مفاصل الرياضة السعودية هو من يتوجه بالبطولات ويدعمه بالمال ويتدخل في شئون الاندية ولعيبتها ويتسبب في تمرد أي لاعب من شأن يتعاقدوا معاه. وسوف يبقى ليل المحاباة والظلم مستمر
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييف،، والله إنا ماندري بس الضربة القوية على الأم.

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