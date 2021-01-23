أسعار حفل رابح صقر في أوايس الرياض تثير الجدل بين الجمهور 

أميرة خالد (صدى):
أصيب جمهور الفنان رابح صقر، بالصدمة بسبب أسعار حفله الفلكية، في أوايس الرياض، حيث أثارت جدلا واسعا بين الجمهور.
وبحسب ما ذكره الجمهور، فإن أسعار حفل المطرب رابح صقر تراوحت بين أقل فئة بقيمة 11.500 ريال وأعلى فئة بقيمة 57000 ريال، للطاولة متعددة الأشخاص، فبعض الطاولات خمس أشخاص والبعض الآخر 9 أشخاص ويزيد السعر حسب عدد الأشخاص.
ويشار إلى أن أخر ألبومات المطرب رابح صقر بعنوان "مرحبا" الذي طرحه مؤخرًا، وضم 24 أغنية، منهم"أنا استأذن، فاقد شعور، وكالة أنباء، كثر أكثر كثير، ماشي دوغري، أخباره إيه، لبيه والله يالرياض، مساء الحب، أول حبيب، كذا ".
وكانت أخر إصدارات رابح صقر الغنائية، من خلال أغنية" حنا سعوديين "، التي طرحها قبل ألبومه " مرحبا "، وسجلت أكثر من 100 ألف مشاهدة.