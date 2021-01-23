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ضبط قائد مركبة صدم سيارة شاب من أصحاب الهمم بجدة

Time منذ 23 دقيقة
Views 1380
ضبط قائد مركبة صدم سيارة شاب من أصحاب الهمم بجدة

جدة (صدى):
تمكنت الإدارة العامة للمرور، من القبض على قائد مركبة صدم سيارة أحد الشباب من أصحاب الهمم في حي الجامعة في جدة.

جاء ذلك بعدما تقدم مواطن ببلاغ للمرور عبر حسابه في تويتر حيث قال: إن صاحب المركبة صدم سيارة أحد الشباب من أصحاب الهمم عند عودته إلى منزله مساء الخميس، وهرب دون الاهتمام به أو الاطمئنان عليه بجدة في حي الجامعة، ونرجو من إدارة المرور التحري عنه وتطبيق النظام بحقه".

وتفاعل المرور مع البلاغ قائلا:" نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".

Time واتساب
جدة
حوادث
الإدارة العامة للمرور
أصحاب الهمم

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ممكن عقد القران كان وقت شدة الحجر الصحي لمرض كورونا (كوفيد-19)والفيروس المسبب له..
.M.
اخيراً مصر يطبقون شرع الله العظيم ويعدلون وينصفون ماشاءالله هذا الخبر جداً افرحني
عدو الخونة
وين غراب البين عن هذا الخبر؟!
.M.
طيب لو واحد منهم ارتكب هذه الجريمة في احد من اهلك هل ترضى انه يسجن😅 طبعاً لا فيستحقون العقوبة فهي قليلة بحقهم مأواهم جهنم وبئس المصير.
عدو الخونة
خلينا منك يادكتور علي باللي يرحم والديك اصلا انت ايش عرفك الان يجيك ابو العريف زعيط ومعيط ووووو ويخبرونك بكل شي متعددي المواهب الواحد منهم بالف مافيه حاجة تحت اسماء او فوقها ولا تحت الارض او فوقها الا ويفتونك فيها

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