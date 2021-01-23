ضبط قائد مركبة صدم سيارة شاب من أصحاب الهمم بجدة

جدة (صدى):
تمكنت الإدارة العامة للمرور، من القبض على قائد مركبة صدم سيارة أحد الشباب من أصحاب الهمم في حي الجامعة في جدة.
جاء ذلك بعدما تقدم مواطن ببلاغ للمرور عبر حسابه في تويتر حيث قال: إن صاحب المركبة صدم سيارة أحد الشباب من أصحاب الهمم عند عودته إلى منزله مساء الخميس، وهرب دون الاهتمام به أو الاطمئنان عليه بجدة في حي الجامعة، ونرجو من إدارة المرور التحري عنه وتطبيق النظام بحقه".
وتفاعل المرور مع البلاغ قائلا:" نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".