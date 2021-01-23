النصر يحسم مصير صفقة مشاريبوف بعد فشله في استخراج الكفاءة المالية

نواف السالم (صدى):
أشارت تقارير صحفية، اليوم السبت، إلى مصير صفقة الدولي الأوزبكي، مشاريبوف بعد فشل النصر في الحصول على شهادة الكفاءة المالية.
وأوضحت أن صفقة مشاريبوف، تجمدت خلال الساعات الماضية، بسبب فشل النصر في قيد أي لاعبين جدد لعدم نجاحه في استخراج شهادة الكفاءة المالية.
ورفضت إدارة نادي النصر، جميع العروض التي وصلتها مسبقًا للتوقيع مع اللاعب الأوزبكي مشاريبوف الذي وقعت معه مؤخرًا بعقد يمتد موسمين ونصف، ووفقا لقناة "24 الرياضية".
ولفتت إدارة النصر إلى أنه بعد رفض اتحاد كرة القدم تسجيله مكان الكوري المصاب كيم قررت إدارة صفوان السويكت إعارة مشاريبوف، حيث تدرس 4 عروض 3 خارجية و1 داخلية.