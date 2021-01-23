الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. ضبط عمالة بمعرفات سعودية بأحد تطبيقات تأجير المركبات في الرياض

Time منذ 37 دقيقة
Views 1649
Comment 1
بالصور.. ضبط عمالة بمعرفات سعودية بأحد تطبيقات تأجير المركبات في الرياض

الرياض (صدى):
ضبطت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عمالة وافدة تعمل بمعرفات سعودية لدى أحد التطبيقات المشهورة لتأجير المركبات، وتم التعامل معها بإيقاف المعرفات من هيئة النقل العام.

وتمكن المفتشون من ضبط بعض العمالة المنزلية "سائق خاص وعامل تربية مواشي" يعملان في أحد المصانع بالإضافة إلى ضبط عمالة أخرى تعمل على غير الكفالة.

كان المفتشون قد نفذوا حملات على مواقع متفرقة من العاصمة الرياض وأسفرت عن إجراء ما يزيد عن 1400 زيارة ميدانية وضبط 125 مخالفة وإنذارًا في جميع الأنشطة المستهدفة منها "قطاع تأجير السيارات ونقل البضائع وتوجيه مركبات الأجرة والشاحنات الأجنبية والمجمعات التجارية".

Time واتساب
الرياض
العمالة
وزارة الموارد البشرية

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ممكن عقد القران كان وقت شدة الحجر الصحي لمرض كورونا (كوفيد-19)والفيروس المسبب له..
.M.
اخيراً مصر يطبقون شرع الله العظيم ويعدلون وينصفون ماشاءالله هذا الخبر جداً افرحني
عدو الخونة
وين غراب البين عن هذا الخبر؟!
.M.
طيب لو واحد منهم ارتكب هذه الجريمة في احد من اهلك هل ترضى انه يسجن😅 طبعاً لا فيستحقون العقوبة فهي قليلة بحقهم مأواهم جهنم وبئس المصير.
عدو الخونة
خلينا منك يادكتور علي باللي يرحم والديك اصلا انت ايش عرفك الان يجيك ابو العريف زعيط ومعيط ووووو ويخبرونك بكل شي متعددي المواهب الواحد منهم بالف مافيه حاجة تحت اسماء او فوقها ولا تحت الارض او فوقها الا ويفتونك فيها

أخر الأخبار

النصر يحسم مصير صفقة مشاريبوف بعد فشله في استخراج الكفاءة المالية
النصر يحسم مصير صفقة مشاريبوف بعد فشله في استخراج الكفاءة المالية
Time منذ 4 دقائق Views 1250
ضبط قائد مركبة صدم سيارة شاب من أصحاب الهمم بجدة
ضبط قائد مركبة صدم سيارة شاب من أصحاب الهمم بجدة
Time منذ 23 دقيقة Views 1370
شاهد.. موعد التخلي عن الإجراءات الاحترازية والوقائية
شاهد.. موعد التخلي عن الإجراءات الاحترازية والوقائية
Time منذ 23 دقيقة Views 1967
ريال مدريد يضع خطة شيطانية لاستعادة أشرف حكيمي
ريال مدريد يضع خطة شيطانية لاستعادة أشرف حكيمي
Time منذ 30 دقيقة Views 1631
بالصور.. ضبط عمالة بمعرفات سعودية بأحد تطبيقات تأجير المركبات في الرياض
بالصور.. ضبط عمالة بمعرفات سعودية بأحد تطبيقات تأجير المركبات في الرياض
Time منذ 37 دقيقة Views 1649
العروس حامل في الزفاف !
العروس حامل في الزفاف !
Time منذ 58 دقيقة Views 497
النية ياخذون الحاشي والله سلمهم
النية ياخذون الحاشي والله سلمهم
Time منذ 59 دقيقة Views 621
الحذر عند محطات الوقود
الحذر عند محطات الوقود
Time منذ 59 دقيقة Views 536
قرار نهائي من "الرياضة" بخصوص الشهادة المالية للنصر والاتحاد بعد نهاية المهلة
قرار نهائي من "الرياضة" بخصوص الشهادة المالية للنصر والاتحاد بعد نهاية المهلة
Time منذ ساعة Views 2339
شاهد.. مواطن يكشف سر تحوله من حارس أمن إلى صيدلي بإحدي الشركات الدوائية
شاهد.. مواطن يكشف سر تحوله من حارس أمن إلى صيدلي بإحدي الشركات الدوائية
Time منذ ساعة Views 2017