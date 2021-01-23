قرار نهائي من "الرياضة" بخصوص الشهادة المالية للنصر والاتحاد بعد نهاية المهلة

ماجد محمد (صدى):
أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة عن قرارها بشأن منح الشهادة المالية للأندية الخمسة بعد نهاية مهلة السداد.
وقررت لجنة الكفاءة المالية للأندية، عدم منح شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية " الباطن - الاتفاق - الوحدة - الاتحاد – النصر "بسبب عدم تحقيق المتطلبات المشار لها بالقرار المعلن بتاريخ 9/1/2021م، ويأتي ذلك استناداً إلى المادة رقم (11) من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضة.
وجاء ذلك إلحاقاً لقرار لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة والمعلن عنه بتاريخ 7/1/2021م القاضي بعدم منح شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية " الباطن - الاتفاق - الوحدة - الاتحاد – النصر " بسبب عدم استيفائها للمعايير الملزمة للحصول على الشهادة، وإلى قرارها المعلن بتاريخ 9/1/2021م القاضي بإتاحة الفرصة للأندية الرياضية التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية بعد تحقيق المتطلبات المشار لها في نص القرار.