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قرار نهائي من "الرياضة" بخصوص الشهادة المالية للنصر والاتحاد بعد نهاية المهلة

Time منذ 59 دقيقة
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قرار نهائي من "الرياضة" بخصوص الشهادة المالية للنصر والاتحاد بعد نهاية المهلة

ماجد محمد (صدى):
أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة عن قرارها بشأن منح الشهادة المالية للأندية الخمسة بعد نهاية مهلة السداد.

وقررت لجنة الكفاءة المالية للأندية، عدم منح شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية " الباطن - الاتفاق - الوحدة - الاتحاد – النصر "بسبب عدم تحقيق المتطلبات المشار لها بالقرار المعلن بتاريخ 9/1/2021م، ويأتي ذلك استناداً إلى المادة رقم (11) من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضة.

وجاء ذلك إلحاقاً لقرار لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة والمعلن عنه بتاريخ 7/1/2021م القاضي بعدم منح شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية " الباطن - الاتفاق - الوحدة - الاتحاد – النصر " بسبب عدم استيفائها للمعايير الملزمة للحصول على الشهادة، وإلى قرارها المعلن بتاريخ 9/1/2021م القاضي بإتاحة الفرصة للأندية الرياضية التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية بعد تحقيق المتطلبات المشار لها في نص القرار.

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النصر
الوحدة
الاتحاد
الاتفاق
الباطن
لجنة الكفاءة المالية

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ممكن عقد القران كان وقت شدة الحجر الصحي لمرض كورونا (كوفيد-19)والفيروس المسبب له..
.M.
اخيراً مصر يطبقون شرع الله العظيم ويعدلون وينصفون ماشاءالله هذا الخبر جداً افرحني
عدو الخونة
وين غراب البين عن هذا الخبر؟!
.M.
طيب لو واحد منهم ارتكب هذه الجريمة في احد من اهلك هل ترضى انه يسجن😅 طبعاً لا فيستحقون العقوبة فهي قليلة بحقهم مأواهم جهنم وبئس المصير.
عدو الخونة
خلينا منك يادكتور علي باللي يرحم والديك اصلا انت ايش عرفك الان يجيك ابو العريف زعيط ومعيط ووووو ويخبرونك بكل شي متعددي المواهب الواحد منهم بالف مافيه حاجة تحت اسماء او فوقها ولا تحت الارض او فوقها الا ويفتونك فيها

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