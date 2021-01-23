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القبض على مواطنين ارتكبا عددا من جرائم سرقة المنازل بالمنطقة الشرقية

Time منذ ساعة
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القبض على مواطنين ارتكبا عددا من جرائم سرقة المنازل بالمنطقة الشرقية

الدمام (صدى):
صرَّحَ مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين اثنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقةِ عددٍ من المنازل، ومحلٍ تجاري، و (3) مركبات، تم استردادها، وقد جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

Time واتساب
حوادث
المنطقة الشرقية

أحدث التعليقات

.M.
اخيراً مصر يطبقون شرع الله العظيم ويعدلون وينصفون ماشاءالله هذا الخبر جداً افرحني
عدو الخونة
وين غراب البين عن هذا الخبر؟!
.M.
طيب لو واحد منهم ارتكب هذه الجريمة في احد من اهلك هل ترضى انه يسجن😅 طبعاً لا فيستحقون العقوبة فهي قليلة بحقهم مأواهم جهنم وبئس المصير.
عدو الخونة
خلينا منك يادكتور علي باللي يرحم والديك اصلا انت ايش عرفك الان يجيك ابو العريف زعيط ومعيط ووووو ويخبرونك بكل شي متعددي المواهب الواحد منهم بالف مافيه حاجة تحت اسماء او فوقها ولا تحت الارض او فوقها الا ويفتونك فيها
المهم
البلدفل فل سائق خاص وعامل منزلي وعامل تربية مواشي.وحارس منزلي .ووووووو.والعداده تحسب والطباعة تطبع .دون

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