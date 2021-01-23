ريال مدريد يضع خطة شيطانية لاستعادة أشرف حكيمي

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن خطة نادي ريال مدريد الإسباني من أجل استعادة المغربي أشرف حكيمي الذي يلعب حاليًا مع نادي إنتر ميلان الإيطالي.
وأوضحت أنه توجد مفاوضات حاليًا بين ريال مدريد والإنتر من أجل سداد المستحقات المتبقية في صفقة انتقال حكيمي للإنتر.
ولفتت إلى أن الاتفاق المبدئي بين الناديين كان سداد المستحقات في الدفعة الأولى حتى يوم 30 مارس المقبل، وهو الموعد المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لجميع الأندية الأوروبية من أجل سداد كافة ديونهم لضمان الاستمرار في المشاركة في المسابقات القارية.
وأبانت أن ريال مدريد شعر بالقلق من إدارة إنتر ميلان حول كيفية سداد الدفعة الأولى من مستحقات أشرف حكيمي مما جعله يراجع خطته التي تكمن في قدرته على استعادة الظهير الأيمن المغربي في حال لم يسدد إنتر ميلان مما يعني أن اللاعب المغربي قد ينضم للريال بنهاية الموسم الحالي.
ويعاني إنتر ميلان من أزمة مالية حالية تمثلت في عدم منح الإدارة، الرواتب للاعبين منذ شهر يوليو الماضي.