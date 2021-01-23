الأعداد السابقة للصحيفة

ريال مدريد يضع خطة شيطانية لاستعادة أشرف حكيمي

Time منذ 30 دقيقة
Views 1631
ريال مدريد يضع خطة شيطانية لاستعادة أشرف حكيمي

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن خطة نادي ريال مدريد الإسباني من أجل استعادة المغربي أشرف حكيمي الذي يلعب حاليًا مع نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وأوضحت أنه توجد مفاوضات حاليًا بين ريال مدريد والإنتر من أجل سداد المستحقات المتبقية في صفقة انتقال حكيمي للإنتر.

ولفتت إلى أن الاتفاق المبدئي بين الناديين كان سداد المستحقات في الدفعة الأولى حتى يوم 30 مارس المقبل، وهو الموعد المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لجميع الأندية الأوروبية من أجل سداد كافة ديونهم لضمان الاستمرار في المشاركة في المسابقات القارية.

وأبانت أن ريال مدريد شعر بالقلق من إدارة إنتر ميلان حول كيفية سداد الدفعة الأولى من مستحقات أشرف حكيمي مما جعله يراجع خطته التي تكمن في قدرته على استعادة الظهير الأيمن المغربي في حال لم يسدد إنتر ميلان مما يعني أن اللاعب المغربي قد ينضم للريال بنهاية الموسم الحالي.

ويعاني إنتر ميلان من أزمة مالية حالية تمثلت في عدم منح الإدارة، الرواتب للاعبين منذ شهر يوليو الماضي.

Time واتساب
ريال مدريد
إنتر ميلان
الاتحاد الأوروبي
الريال
المسابقات
أشرف حكيمي

أحدث التعليقات

.M.
اخيراً مصر يطبقون شرع الله العظيم ويعدلون وينصفون ماشاءالله هذا الخبر جداً افرحني
عدو الخونة
وين غراب البين عن هذا الخبر؟!
.M.
طيب لو واحد منهم ارتكب هذه الجريمة في احد من اهلك هل ترضى انه يسجن😅 طبعاً لا فيستحقون العقوبة فهي قليلة بحقهم مأواهم جهنم وبئس المصير.
عدو الخونة
خلينا منك يادكتور علي باللي يرحم والديك اصلا انت ايش عرفك الان يجيك ابو العريف زعيط ومعيط ووووو ويخبرونك بكل شي متعددي المواهب الواحد منهم بالف مافيه حاجة تحت اسماء او فوقها ولا تحت الارض او فوقها الا ويفتونك فيها
المهم
البلدفل فل سائق خاص وعامل منزلي وعامل تربية مواشي.وحارس منزلي .ووووووو.والعداده تحسب والطباعة تطبع .دون

أخر الأخبار

النصر يحسم مصير صفقة مشاريبوف بعد فشله في استخراج الكفاءة المالية
النصر يحسم مصير صفقة مشاريبوف بعد فشله في استخراج الكفاءة المالية
Time منذ 4 دقائق Views 1222
ضبط قائد مركبة صدم سيارة شاب من أصحاب الهمم بجدة
ضبط قائد مركبة صدم سيارة شاب من أصحاب الهمم بجدة
Time منذ 22 دقيقة Views 1364
شاهد.. موعد التخلي عن الإجراءات الاحترازية والوقائية
شاهد.. موعد التخلي عن الإجراءات الاحترازية والوقائية
Time منذ 23 دقيقة Views 1941
ريال مدريد يضع خطة شيطانية لاستعادة أشرف حكيمي
ريال مدريد يضع خطة شيطانية لاستعادة أشرف حكيمي
Time منذ 30 دقيقة Views 1631
بالصور.. ضبط عمالة بمعرفات سعودية بأحد تطبيقات تأجير المركبات في الرياض
بالصور.. ضبط عمالة بمعرفات سعودية بأحد تطبيقات تأجير المركبات في الرياض
Time منذ 37 دقيقة Views 1646
العروس حامل في الزفاف !
العروس حامل في الزفاف !
Time منذ 58 دقيقة Views 492
النية ياخذون الحاشي والله سلمهم
النية ياخذون الحاشي والله سلمهم
Time منذ 58 دقيقة Views 621
الحذر عند محطات الوقود
الحذر عند محطات الوقود
Time منذ 59 دقيقة Views 536
قرار نهائي من "الرياضة" بخصوص الشهادة المالية للنصر والاتحاد بعد نهاية المهلة
قرار نهائي من "الرياضة" بخصوص الشهادة المالية للنصر والاتحاد بعد نهاية المهلة
Time منذ 59 دقيقة Views 2330
شاهد.. مواطن يكشف سر تحوله من حارس أمن إلى صيدلي بإحدي الشركات الدوائية
شاهد.. مواطن يكشف سر تحوله من حارس أمن إلى صيدلي بإحدي الشركات الدوائية
Time منذ ساعة Views 2017