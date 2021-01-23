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حارس الهلال يتلقى مفاجأة سعيدة من الآسيوي 

Time منذ ساعة
Views 2813
حارس الهلال يتلقى مفاجأة سعيدة من الآسيوي 

ماجد محمد (صدى):
تلقى حارس مرمى نادي الهلال، عبدالله المعيوف، مفاجأة سعيدة من الآسيوي في عيد ميلاده، حيث احتفل حساب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعيد ميلاد عبدالله المعيوف، الذي أكمل اليوم السبت، عامه الـ34.

 

وعرض حساب دوري أبطال آسيا، صورا للمعيوف، وكتب عليها: "يُصادف اليوم ذكرى ميلاد بطل دوري أبطال آسيا 2019، وحارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف، نتمنى للنجم المتألق العمر المديد والمزيد من النجاحات في مسيرته الكروية ".

وكان المعيوف شارك في تتويج فريقه الهلال، بلقب دوري أبطال آسيا 2019، بعد فوزه على مضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني بنتيجة (2-0)، في إياب نهائي البطولة على ملعب سايتاما، ليحصد النجمة الآسيوية الثالثة في تاريخه.

Time واتساب
الهلال
دوري أبطال آسيا
حارس مرمى
الآسيوي
عبدالله المعيوف

أحدث التعليقات

محمد القحطاني
أمل أبليس في الجنه
الحمد لله الذي عافانا
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
منظر ممتااز ......
الزعيم العالمي
يحق لك ياعالمي، وياليت ترجع للعالمي

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