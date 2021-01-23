حارس الهلال يتلقى مفاجأة سعيدة من الآسيوي 

ماجد محمد (صدى):
تلقى حارس مرمى نادي الهلال، عبدالله المعيوف، مفاجأة سعيدة من الآسيوي في عيد ميلاده، حيث احتفل حساب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعيد ميلاد عبدالله المعيوف، الذي أكمل اليوم السبت، عامه الـ34.
وعرض حساب دوري أبطال آسيا، صورا للمعيوف، وكتب عليها: "يُصادف اليوم ذكرى ميلاد بطل دوري أبطال آسيا 2019، وحارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف، نتمنى للنجم المتألق العمر المديد والمزيد من النجاحات في مسيرته الكروية ".
وكان المعيوف شارك في تتويج فريقه الهلال، بلقب دوري أبطال آسيا 2019، بعد فوزه على مضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني بنتيجة (2-0)، في إياب نهائي البطولة على ملعب سايتاما، ليحصد النجمة الآسيوية الثالثة في تاريخه.