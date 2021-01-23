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بالصور.. أشهر رياضات زعماء العالم المفضلة وهذا ماكان يفضله الملك عبدالله

Time منذ ساعة
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بالصور.. أشهر رياضات زعماء العالم المفضلة وهذا ماكان يفضله الملك عبدالله

عادل الحربي (صدى):
سلط تقرير الضوء على الرياضات المفضلة لبعض زعماء العالم والتي يمارسونها بنوع من الانتظام، وفي سبيل للاستراحة القليلة من أحداث يومهم المتلاحقة.

وبين التقرير أن الملك عبدالله -رحمه الله- كان يفضل رياضتين، ركوب الخيل، و"لابوول" الفرنسية والتي تشبه إلى حد كبير لعبة البولينغ، حيث كان يجيد هذه اللعبة، ويعتبر راميا ماهرا بها،

ويعد ركوب الخيل، الرياضة المفضلة لحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو الأمر الذي دفعه إلى دعمها بقوة في بلاده.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد كشف عن هوايته المفضلة، حين ظهر قبيل الانتخابات الرئاسية، وهو يركب دراجة هوائية، في مارثون للدراجات، قاطعا 20 كيلومترًا وداعيًا المصريين لتوفير الطاقة وممارسة الرياضة.

ومن الرياضات المفضلة لملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، الغولف والكرة الطائرة الشاطئية، َيحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحزام الأسود في الكاراتيه، ويمارس رياضات السامبو والجودو والتزلج على الجليد.

وارتفعت شعبية رياضة الدراجات المائية "جيت سكي" وانتشرت بين الشباب المغاربة بعد ممارسة العاهل المغربي الملك محمد السادس لها حيث ظهر في بداية حكمه وهو يمارس هواياته المفضلة، فظهر اتحاد رسمي للرياضات البحرية بسبب هواية الملك وإقبال الشباب على تقليده.

كان الإسكواش رياضة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك المفضلة، حيث كان يمارسها بصفة مستمرة مع بعض الضباط زملائه، كما أنه كان يمارسها مع أصدقائه المقربين وربما كان هذا السبب وراء اهتمام مبارك بالإسكواش وترويجه لهذا النوع من الرياضة على المستوى الوطني.

والرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما كان يمارس رياضة السلة بصفة دائمة، كما أنه يعشقها ويتابع مبارياتها دائمًا، ويُعد فريق "شيكاغو واي سوكس" هو الفريق الذي يشجعه أوباما في كل الأوقات من العام، ولا يترك له خبرًا لا يقرأه.

Time واتساب
الملك عبدالله
عبدالفتاح السيسي
أوباما

أحدث التعليقات

محمد القحطاني
أمل أبليس في الجنه
الحمد لله الذي عافانا
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
منظر ممتااز ......
الزعيم العالمي
يحق لك ياعالمي، وياليت ترجع للعالمي

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