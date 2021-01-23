ورطة جديدة تواجه نادي النصر

نواف السالم (صدى):
سلط الإعلامي الرياضي محمد الدويش، الضوء علي قرار "مخالف للوائح والقوانين"، يستهدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال الفترة القادمة.
كان النصر قد بدأ الموسم الرياضي الحالي 2020-2021، بشكل كارثي، قبل أن ينتفض في الفترة الأخيرة، ويرتقي من المركز الأخير، في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى الترتيب السابع.
وأشار الدويش في تغريدة عبر "تويتر"، إلى إلزام الاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي النصر، بـ"شروط التسجيل"، عند تعويض اللاعب الكوري الجنوبي كيم جين سو.
وقال الدويش في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تسجيل بديل حق لائحي لا يخضع لشروط التسجيل وأهمها (أن يكون التسجيل خلال الفترة)".
وأكد الإعلامي الرياضي، على أن إخضاع التعاقد مع بديل للاعب مصاب، لشروط التسجيل، مخالفة قانونية، تستهدف النصر، لتحرمه من تعويض الظهير الكوري الجنوبي.
وشن محمد الدويش هجوما على مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، معتبرًا إياه الأضعف في تاريخ العالمي، خاصة أنه لم يدافع عن حقوق هذا الكيان العريق.