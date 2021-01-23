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سبب مفاجئ وراء تصدر الأمير خالد بن فهد ترند " تويتر " 

Time منذ 11 دقيقة
Views 1519
سبب مفاجئ وراء تصدر الأمير خالد بن فهد ترند " تويتر " 

عادل الحربي (صدى):
أطلق مواطنون هاشتاق باسم الأمير خالد بن فهد، بعد مروره بوعكة صحية، حيث تصدر ترند منصة التواصل الاجتماعي " تويتر ".

 

ومن جانبه، علق الإعلامي عبد العزيز المريسل على الهاشتاق، قائلا:" حمداً لله بالسلامة لابن الفهد الأمير خالد بن فهد من الوعكة الصحية التي مرت به و طهور إن شاء الله ".

 

وانهالت التعليقات على الهاشتاق، متمنين بأن يصبح الأمير خالد بن فهد في خير حال وأن يتجاوز تلك الوعكة.

وجاءت التعليقات كالتالي:" أجر وعافية طهور إن شاء الله وحمد لله على سلامتك وقدامك العافية يارب، ليت المرض ينقل من الناس للناس لأنقل مرضك اللي تحسه فيني، أصير لك درع من الهم واللباس، أوسدك قلبي وأغطيك بعيني " طهور سيدي ودرع جنب كل نصراوي ألف حمدلله على سلامتك ".

Time واتساب
تويتر
مرض
عبد العزيز المريسل
ترند
الأمير خالد بن فهد

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
QLQ
... مثواك الجنه ان شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اكيد

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