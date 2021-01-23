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شاهد.. مواطن يكشف سر تحوله من حارس أمن إلى صيدلي بإحدي الشركات الدوائية

Time منذ ساعة
Views 2012
شاهد.. مواطن يكشف سر تحوله من حارس أمن إلى صيدلي بإحدي الشركات الدوائية

عادل الحربي (صدى):
روى المواطن ماجد الرافعي، تفاصيل قصة نجاحه من حارس أمن بإحدي الشركات الدوائية ليتقلد منصب صيدلي بنفس الشركة.

وقال ماجد الرافعي خلال لقائه عبر قناة الرسالة:" كنت اعمل حارس أمن في شركة طبية وبعد التخرج أصبحت صيدلي بنفس المنشأة ".

وأضاف:"  قررت العمل في مهنة حارس أمن لدعم وضعي الوظيفي والمادي والأسري "، لافتا:"  وكنت حريص على الموازنة بين العمل والحياة الجامعية على الرغم من صعوبة ذلك ".

وأوضح:" كان لدي حلم وهو أن ادخر جهدي لخدمة أبناء الوطن "، مشيرا:" قريبا سأتقلد منصب مدير صيدلية في نفس المنشأة ".

وتابع:" الموازنة بين العمل والحياة الجامعية ساهم في تعلمي الصبر "، مما أثارت قصته إعجاب المواطنين وأبهرتهم بسبب اعتماده على ذاته حتي وصل لحلم عمره.

Time واتساب
مواطن
صيدلي
منشأة
حارس أمن
ماجد الرافعي
قناة الرسالة

أحدث التعليقات

.M.
اخيراً مصر يطبقون شرع الله العظيم ويعدلون وينصفون ماشاءالله هذا الخبر جداً افرحني
عدو الخونة
وين غراب البين عن هذا الخبر؟!
.M.
طيب لو واحد منهم ارتكب هذه الجريمة في احد من اهلك هل ترضى انه يسجن😅 طبعاً لا فيستحقون العقوبة فهي قليلة بحقهم مأواهم جهنم وبئس المصير.
عدو الخونة
خلينا منك يادكتور علي باللي يرحم والديك اصلا انت ايش عرفك الان يجيك ابو العريف زعيط ومعيط ووووو ويخبرونك بكل شي متعددي المواهب الواحد منهم بالف مافيه حاجة تحت اسماء او فوقها ولا تحت الارض او فوقها الا ويفتونك فيها
المهم
البلدفل فل سائق خاص وعامل منزلي وعامل تربية مواشي.وحارس منزلي .ووووووو.والعداده تحسب والطباعة تطبع .دون

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