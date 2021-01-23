شاهد.. لحظة القبض على مواطن اعتدى على وافد ودفعه في مجرى مائي

علي القحطاني (صدى):
ألقى رجال الأمن، القبض على عدد من الجناة المتورطين في ارتكاب 6 جرائم، بمختلف مناطق المملكة، حيث تنوعت تلك الجرائم بين سرقة المتاجر والتزوير وانتحال صفة رجال الأمن وسلب الوافدين.
وأوضح الأمن العام، أنه تم القبض على المتورطين في ارتكاب الجرائم التالية: تم القبض على مواطن وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة تورطوا في تزوير التقارير الطبية والإجازات المرضية والمتاجرة فيها.
وأشار إلى أنه تم القبض على ستة وافدين من الجنسية السورية اقتحموا مقار الشركات والمتاجر وسرقوا ما تحويه من أموال ومعدات.
وأبان أنه تم القبض على مواطن قام بالاعتداء على وافد ودفعه في مجرى مائي، وتوثيق جريمته ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأردف:" تم القبض على ثلاثة مواطنين قاموا بسلب وافدين منتحلين صفة رجال الأمن "، لافتا:" تم القبض على مواطنين قاما بتوثيق مخالفتهما أثناء عكسهما للسير وتهكمهما على رجال الأمن ".
وأكد أنه تم القبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو وقد انتحلوا صفة رجال الأمن.