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"الغذاء والدواء" تحذر من تناول الحليب الخام غير المبستر

Time منذ ساعة
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"الغذاء والدواء" تحذر من تناول الحليب الخام غير المبستر

الرياض (صدى):
وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحذير من خطورة تناول الحليب الخام غير المبستر؛ حيث أكدت أنه قد يسبب العديد من الأمراض الخطيرة.

وقالت "الغذاء والدواء" إن تناول الحليب الخام يسبب حمى التيفود، والتسمم الغذائي (سالمونيلا)، ومرض السل، والحمى المالطية، موضحةً أنه بعد تناوله تظهر أعراض مثل تقلصات المعدة، والقيء والإسهال.

وأضافت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن من أقل الفئات مقاومةً للإصابة بالأمراض، الأطفال الصغار والرضع، وكبار السن، والحوامل، والمصابين بضعف جهاز المناعة، مشيرةً إلى أن هذا لا يعني أن الأشخاص الأصحاء خارج دائرة الخطر؛ فهم أيضًا عرضة للإصابة بالأمراض التي قد ينقلها الحليب، وقد تنتهي بالعجز التام والوفاة.

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الرياض
المملكة
هيئة الغذاء والدواء

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
QLQ
... مثواك الجنه ان شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اكيد

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