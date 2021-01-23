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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة

Time منذ ساعة
Views 1734
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة

عادل الحربي (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على المملكة.

ومن المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيا على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة ويكون الطقس بارد ومستقر على معظم مناطق المملكة.

 

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 30 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 14 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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الأرصاد

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
QLQ
... مثواك الجنه ان شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اكيد

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