الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. «العمري» يزف بشرى سارة للمجتمع بشأن لقاح كورونا 

Time منذ 30 دقيقة
Views 1827
Comment 2
بالفيديو.. «العمري» يزف بشرى سارة للمجتمع بشأن لقاح كورونا 

علي القحطاني (صدى):
أكد الدكتور عوض العمري، استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية، اليوم السبت، أن هناك بدائل مميزة للقاح فايزر وإضافة جيدة ستكون للمجتمع السعودي في حالة إجازتها.

وقال "العمري" خلال مشاركته مع برنامج "mbc في أسبوع" أنه يوجد لدينا لقاح فايزر وموديرنا، لقاح أمريكي تصل فعاليته إلى 94% وهي فعالية عالية ويمكن تبريده إلى درجة حرارة 20 درجة مئوية تحت الصفر وهي أقل من فايزر وتعد ميزة.

وأشار إلى أنه يوجد أيضًا لقاح أكسفورد، وهو لقاح مميز نسبة فعاليته تصل إلى 90%، ولا يحتاج إلى درجة برودة عالية ويمكن تخزينه في درجة البرودة المعتادة وهذا يسهل بشكل كبير النقل والإمداد، كما أنه رخيص الثمن، فيما ننتظر القرار النهائي من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

Time واتساب
المملكة
كورونا
لقاحات
فايزر

أحدث التعليقات

رااايق
ياخذ فرصتة بس ورايح يبدع **** توه شباب وبيكون أن شاء الله منافس للهدافين *** سواً كان في الشباب أو الهلال *** ( رأي شخصي ) **
ابو محمد 😎 ✍️
الله لا يكلنا على اتفسنا طرفة عين ، وان يرعانا برعايته ويحرزنا بحرزه المكين .. آمين ..
رااايق
هدايا من السيدة الأولى عندهم شي كبير ****
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
وليد 6226
حسبي الله ونعم الوكيل

أخر الأخبار

بالفيديو.. «العمري» يزف بشرى سارة للمجتمع بشأن لقاح كورونا 
بالفيديو.. «العمري» يزف بشرى سارة للمجتمع بشأن لقاح كورونا 
Time منذ 30 دقيقة Views 1827
«الصحة»: تسجيل 197 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 197 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 39 دقيقة Views 1719
نسب تطبيق الإعفاء من الغرامات في مبادرة "الزكاة والدخل"
نسب تطبيق الإعفاء من الغرامات في مبادرة "الزكاة والدخل"
Time منذ 54 دقيقة Views 1970
"السيسي" يكشف مفاجأة بشأن قطارات السكك الحديدية المصرية
"السيسي" يكشف مفاجأة بشأن قطارات السكك الحديدية المصرية
Time منذ ساعة Views 1744
توضيح من حساب المواطن بشأن تسجيل المستفيدين الجدد
توضيح من حساب المواطن بشأن تسجيل المستفيدين الجدد
Time منذ ساعة Views 1823
«الأرصاد» يكشف درجات الحرارة المسجلة على شمال المملكة
«الأرصاد» يكشف درجات الحرارة المسجلة على شمال المملكة
Time منذ ساعة Views 1602
العدل: عقد النكاح القديم لايتم تحديثه إلى «إلكتروني»
العدل: عقد النكاح القديم لايتم تحديثه إلى «إلكتروني»
Time منذ ساعة Views 1799
صور مسربة تكشف مواصفات هيونداي ايونيك 5 الكهربائية
صور مسربة تكشف مواصفات هيونداي ايونيك 5 الكهربائية
Time منذ ساعة Views 1504
بالفيديو.. زوجة بايدن تزور حرس الكابيتول وتفاجئهم بهدايا غير متوقعة
بالفيديو.. زوجة بايدن تزور حرس الكابيتول وتفاجئهم بهدايا غير متوقعة
Time منذ ساعة Views 2226
السفارة في روسيا تحذر المواطنين من مناطق التظاهرات
السفارة في روسيا تحذر المواطنين من مناطق التظاهرات
Time منذ ساعة Views 1749