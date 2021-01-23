"السيسي" يكشف مفاجأة بشأن قطارات السكك الحديدية المصرية

القاهرة (صدى):
كشف فخامة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن خطة الدولة لإحلال وتجديد وتزويد شبكة الطرق والسكك الحديد الجديدة.
وقال السيسي، خلال افتتاحه لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، “ بنهاية العام الحالى لا توجد قطارات سكك حديد قديمة، مضيفًا “حاسبونا على كده”.
وأضاف أنه كان قد اتفق مع وزير النقل، كامل الوزير، على عدم وجود أي قطار أو عربة أو جرار قديم على السكك الحديدية في شهر يونيو المقبل، إلا أن ظروف فيروس كورونا سوف تؤجل ذلك.
وأشار الرئيس المصري إلى أنه لم تتم أي أعمال تطوير لشبكة السكة الحديد من 80 سنة ماضية.