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"السيسي" يكشف مفاجأة بشأن قطارات السكك الحديدية المصرية

Time منذ ساعة
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"السيسي" يكشف مفاجأة بشأن قطارات السكك الحديدية المصرية

القاهرة (صدى):
كشف فخامة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن خطة الدولة لإحلال وتجديد وتزويد شبكة الطرق والسكك الحديد الجديدة.

وقال السيسي، خلال افتتاحه لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، “ بنهاية العام الحالى لا توجد قطارات سكك حديد قديمة، مضيفًا “حاسبونا على كده”.

وأضاف أنه كان قد اتفق مع وزير النقل، كامل الوزير، على عدم وجود أي قطار أو عربة أو جرار قديم على السكك الحديدية في شهر يونيو المقبل، إلا أن ظروف فيروس كورونا سوف تؤجل ذلك.

وأشار الرئيس المصري إلى أنه لم تتم أي أعمال تطوير لشبكة السكة الحديد من 80 سنة ماضية.

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عبدالفتاح السيسي
السكك الحديدية

أحدث التعليقات

رااايق
ياخذ فرصتة بس ورايح يبدع **** توه شباب وبيكون أن شاء الله منافس للهدافين *** سواً كان في الشباب أو الهلال *** ( رأي شخصي ) **
ابو محمد 😎 ✍️
الله لا يكلنا على اتفسنا طرفة عين ، وان يرعانا برعايته ويحرزنا بحرزه المكين .. آمين ..
رااايق
هدايا من السيدة الأولى عندهم شي كبير ****
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
وليد 6226
حسبي الله ونعم الوكيل

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