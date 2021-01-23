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نسب تطبيق الإعفاء من الغرامات في مبادرة "الزكاة والدخل"

Time منذ 54 دقيقة
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نسب تطبيق الإعفاء من الغرامات في مبادرة "الزكاة والدخل"

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العاة للزكاه والدخل اليوم السبت نسب تطبيق الإعفاء من الغرامات المشمولة في مبادرة " الزكاه والدخل " ، وذلك حسب الفترات الزمنية لسداد أصل دين الضريبة المستحقة .

وأكدت " الزكاه والدخل " أنه سيتم الإعفاء من الغرامات بنسبة 100 % اذا تم سداد أصل الضريبة المستحقة قبل نهاية مارس 2021 م .

وأضافت الزكاه والدخل أنه سيتم الإعفاء من الغرامات بنسبة 75 % إذا تم سداد أصل الضريبة المستحقة قب نهاية مايو 2021 م .

أما الحالة الثالثة ، فسيتم الإعفاء من الغرامات بنسبة 50 % إذا تم سداد أصل الضريبة المستحقة قبل نهاية يونيو 2021 .

كما يشمل الإعفاء بنسبة 100% الغرامات غير المسددة عن أصل ضريبة استحقت وتم سدادها بالكامل قبل تاريخ بدء المبادرة الممتدة .

 

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الزكاة والدخل
الهيئة العامة للزكاة والدخل
إسقاط غرامات
الضريبة المستحقة

أحدث التعليقات

رااايق
ياخذ فرصتة بس ورايح يبدع **** توه شباب وبيكون أن شاء الله منافس للهدافين *** سواً كان في الشباب أو الهلال *** ( رأي شخصي ) **
ابو محمد 😎 ✍️
الله لا يكلنا على اتفسنا طرفة عين ، وان يرعانا برعايته ويحرزنا بحرزه المكين .. آمين ..
رااايق
هدايا من السيدة الأولى عندهم شي كبير ****
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
وليد 6226
حسبي الله ونعم الوكيل

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