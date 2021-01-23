نسب تطبيق الإعفاء من الغرامات في مبادرة "الزكاة والدخل"

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العاة للزكاه والدخل اليوم السبت نسب تطبيق الإعفاء من الغرامات المشمولة في مبادرة " الزكاه والدخل " ، وذلك حسب الفترات الزمنية لسداد أصل دين الضريبة المستحقة .
وأكدت " الزكاه والدخل " أنه سيتم الإعفاء من الغرامات بنسبة 100 % اذا تم سداد أصل الضريبة المستحقة قبل نهاية مارس 2021 م .
وأضافت الزكاه والدخل أنه سيتم الإعفاء من الغرامات بنسبة 75 % إذا تم سداد أصل الضريبة المستحقة قب نهاية مايو 2021 م .
أما الحالة الثالثة ، فسيتم الإعفاء من الغرامات بنسبة 50 % إذا تم سداد أصل الضريبة المستحقة قبل نهاية يونيو 2021 .
كما يشمل الإعفاء بنسبة 100% الغرامات غير المسددة عن أصل ضريبة استحقت وتم سدادها بالكامل قبل تاريخ بدء المبادرة الممتدة .