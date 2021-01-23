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بالفيديو.. زوجة بايدن تزور حرس الكابيتول وتفاجئهم بهدايا غير متوقعة

Time منذ 16 دقيقة
Views 1430
بالفيديو.. زوجة بايدن تزور حرس الكابيتول وتفاجئهم بهدايا غير متوقعة

واشنطن (صدى):
حرصت السيدة الأولى لأمريكا، جيل بايدن للحضور بنفسها للحرس الوطني في الكابيتول لتقديم الشكر لهم على حفظ سلامتها وسلامة الرئيس أثناء التنصيب .

وظهرت "جيل بايدن " بسلال من البسكويت والشوكولاتة قدمتها للجنود ، وقالت : أريد فقط أن أنقل شكر الرئيس بايدن وجميع أفراد عائلة بايدن بأكملها .

وأضافت : أرسل لكم البيت الأبيض بعض البسكويت ورقائق الشوكولاتة .

كما تحدثت عن ابنها الراحل بو ، مؤكدة أنه كان عضوا في الحرس الوطني في جيش ديلاوير، وأمضى عاما في العراق من 2008 إلى 2009 ، ثم توفي عام 2015 بسرطان في المخ .

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بايدن
جو بايدن
السيدة الأولى لأمريكا
الكابيتول
جيل بايدن

أحدث التعليقات

المهم
تسقط عن التاحر ولاتسقط عن المواطن البسيط!!! الضريبة فرصة للتحار نهبو جيوب المواطنين بحجتها وفي الاخير تسقط عنهم؟؟؟!
فيصل عبدالله محمد محسن
الله يرحمه رحمه واسع
فيصل عبدالله محمد محسن
الله يرحمه الله يرحمه حب الشعب والشعب حبه 😊
المهم
الفتاوي صغيرة
عادل عبدالحي حمزة
المفروض المثل عكس ماقالت ريم إمسكو عنزكم مايجيكم تيسنا

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