بالفيديو.. زوجة بايدن تزور حرس الكابيتول وتفاجئهم بهدايا غير متوقعة

واشنطن (صدى):
حرصت السيدة الأولى لأمريكا، جيل بايدن للحضور بنفسها للحرس الوطني في الكابيتول لتقديم الشكر لهم على حفظ سلامتها وسلامة الرئيس أثناء التنصيب .
وظهرت "جيل بايدن " بسلال من البسكويت والشوكولاتة قدمتها للجنود ، وقالت : أريد فقط أن أنقل شكر الرئيس بايدن وجميع أفراد عائلة بايدن بأكملها .
وأضافت : أرسل لكم البيت الأبيض بعض البسكويت ورقائق الشوكولاتة .
كما تحدثت عن ابنها الراحل بو ، مؤكدة أنه كان عضوا في الحرس الوطني في جيش ديلاوير، وأمضى عاما في العراق من 2008 إلى 2009 ، ثم توفي عام 2015 بسرطان في المخ .