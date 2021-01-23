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ولاية تكساس تقاضي إدارة بايدن بعد يومين من تنصيبه

Time منذ 27 دقيقة
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ولاية تكساس تقاضي إدارة بايدن بعد يومين من تنصيبه

واشنطن (صدى):
رفعت ولاية تكساس الأمريكية، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بشأن مذكرة تنص على تجميد عمليات ترحيل الأجانب غير الشرعيين.

وقالت محكمة محلية فيدرالية في ولاية تكساس في بيان لها: "ألغت إدارة بايدن قوانين الهجرة التي سنها الكونجرس، في اليوم الأول من توليه المنصب، وعلقت ترحيل الأجانب غير الشرعيين الذين تقرر ترحيلهم بموجب تلك القوانين ذاتها. وبذلك، فقد تجاهلت المبادئ الدستورية الأساسية وانتهكت تعهدها الذي ينص على التعاون مع ولاية تكساس لمعالجة مخاوف إنفاذ الهجرة".

وأضافت المحكمة: "سيضر هذا الإبطال غير القانوني ولاية تكساس بشكل فوري لا يمكن إصلاحه، في حال لم يتم فرض القانون"، وفقا لنص الدعوى.

ويذكر أن هذه هي أول دعوى قضائية كبرى تتحدى سياسات الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، بعد يومين فقط من تنصيبه الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.

 

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أحدث التعليقات

المهم
تسقط عن التاحر ولاتسقط عن المواطن البسيط!!! الضريبة فرصة للتحار نهبو جيوب المواطنين بحجتها وفي الاخير تسقط عنهم؟؟؟!
فيصل عبدالله محمد محسن
الله يرحمه رحمه واسع
فيصل عبدالله محمد محسن
الله يرحمه الله يرحمه حب الشعب والشعب حبه 😊
المهم
الفتاوي صغيرة
عادل عبدالحي حمزة
المفروض المثل عكس ماقالت ريم إمسكو عنزكم مايجيكم تيسنا

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