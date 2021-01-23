برشلونة يدعم الفريق بصفقة جديدة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني يواصل عملية البحث عن تدعيم الفريق بصفقة قوية خلال الانتقالات الشتوية الجارية.
ويذكر أن برشلونة يعاني من أزمة مالية نتيجة فيروس كورونا المستجد الذي بدأ من شهر مارس الماضي وآثر بالسلب على النشاط الرياضي.
وذكرت التقارير أن اللاعب جوان بيرنات، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، تم وضعه على أجندة برشلونة منذ وقت طويل.
وأضافت أنه في حالة نجاح برشلونة في بيع جونيور فيربو، لاعب البارسا، سوف يحاول دراسة جلب بيرنات، مع الأخذ بعين الإعتبار انتظار تطور بالدي، الذي ما زال عمره 17 عامًا.