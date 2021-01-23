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برشلونة يدعم الفريق بصفقة جديدة

Time منذ 36 دقيقة
Views 1593
برشلونة يدعم الفريق بصفقة جديدة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني يواصل عملية البحث عن تدعيم الفريق بصفقة قوية خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ويذكر أن برشلونة يعاني من أزمة مالية نتيجة فيروس كورونا المستجد الذي بدأ من شهر مارس الماضي وآثر بالسلب على النشاط الرياضي.

وذكرت التقارير أن اللاعب جوان بيرنات، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، تم وضعه على أجندة برشلونة منذ وقت طويل.

وأضافت أنه في حالة نجاح برشلونة في بيع جونيور فيربو، لاعب البارسا، سوف يحاول دراسة جلب بيرنات، مع الأخذ بعين الإعتبار انتظار تطور بالدي، الذي ما زال عمره 17 عامًا.

Time واتساب
برشلونة
فيروس كورونا
الانتقالات الشتوية

أحدث التعليقات

المهم
تسقط عن التاحر ولاتسقط عن المواطن البسيط!!! الضريبة فرصة للتحار نهبو جيوب المواطنين بحجتها وفي الاخير تسقط عنهم؟؟؟!
فيصل عبدالله محمد محسن
الله يرحمه رحمه واسع
فيصل عبدالله محمد محسن
الله يرحمه الله يرحمه حب الشعب والشعب حبه 😊
المهم
الفتاوي صغيرة
عادل عبدالحي حمزة
المفروض المثل عكس ماقالت ريم إمسكو عنزكم مايجيكم تيسنا

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