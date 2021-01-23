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"التعليم" تبدأ غداً تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي

Time منذ ساعة
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"التعليم" تبدأ غداً تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي

الرياض (صدى):
تبدأ وزارة التعليم اعتباراً من يوم غدٍ الأحد استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1443هـ، وذلك عبر نظام نور.

ووجهت وزارة التعليم جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات باعتماد تنظيم تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443هـ، لأهمية التهيئة والاستعداد المبكّر لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين، وتيسيراً لقبولهم وانتظامهم بمدارسهم.

وحددت الوزارة خطة زمنية لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي لعام 1443هـ، ويشمل مَنْ أعمارهم ست سنوات أو أقل بـ(90) يوماً كحد أدنى، وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر كحد أعلى.

ويبدأ التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها مفاضلة من 11 - 6/24/ 1442هـ، وإجراء المفاضلة بالمدارس للطلاب المستجدين بنظام نور، من 1442/6/25هـ إلى 1442/7/13هـ مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة التدابير لضمان ذلك، كما يبدأ تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية يوم 1442/6/11هـ.

ويبدأ تسجيل من تقل أعمارهم عن الست سنوات بمائة وثمانين يوماً من خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة في نظام نور لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس يوم1442/10/4هـ، وتسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس يوم 1443/1/7هـ.، كما يستمر التسجيل حتى تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 1443/2/19هـ

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التعليم
وزارة التعليم
نظام نور
الطلاب المستجدين
طلاب الابتدائي

أحدث التعليقات

المهم
تسقط عن التاحر ولاتسقط عن المواطن البسيط!!! الضريبة فرصة للتحار نهبو جيوب المواطنين بحجتها وفي الاخير تسقط عنهم؟؟؟!
فيصل عبدالله محمد محسن
الله يرحمه رحمه واسع
فيصل عبدالله محمد محسن
الله يرحمه الله يرحمه حب الشعب والشعب حبه 😊
المهم
الفتاوي صغيرة
عادل عبدالحي حمزة
المفروض المثل عكس ماقالت ريم إمسكو عنزكم مايجيكم تيسنا

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