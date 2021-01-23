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"التعليم" : إطلاق تطبيق "مصحف مدرستي" لمادة القرآن الكريم

Time منذ ساعة
Views 1643
"التعليم" : إطلاق تطبيق "مصحف مدرستي" لمادة القرآن الكريم

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم اليوم السبت إطلاق تطبيق " مصحف مدرستي " الإلكتروني الذي يتيح مادة القرآن الكريم للطلاب والطالبات على أجهزتهم الذكية .

وأكدت وزارة التعليم أن التطبيق يتيح عدة مزايا وهي :

1- عرض سور القرآن المقررة في خطة الطالب الدراسية للحفظ والتلاوة .

2- يوفر تفاسير للآيات متضمنة الإعجاز العلمي واللغوي.

3- يمكن الطالب من الحفظ والترديد مع المقرئ .

4- يوفر تلاوات متعددة .

5- يوفر خاصية الإستماع للآيات وتكرارها وتحديد عدد التكرار .

6- يوفر للطالب خاصية تسجيل قراءاته وحفظها ومشاركتها .

7- يمكن الطالب من استعراض واجبات مقرر القرآن المسندة له من معلمه وحلها .

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وزارة التعليم
مدرستي
مصحف مدرستي

أحدث التعليقات

المهم
تسقط عن التاحر ولاتسقط عن المواطن البسيط!!! الضريبة فرصة للتحار نهبو جيوب المواطنين بحجتها وفي الاخير تسقط عنهم؟؟؟!
فيصل عبدالله محمد محسن
الله يرحمه رحمه واسع
فيصل عبدالله محمد محسن
الله يرحمه الله يرحمه حب الشعب والشعب حبه 😊
المهم
الفتاوي صغيرة
عادل عبدالحي حمزة
المفروض المثل عكس ماقالت ريم إمسكو عنزكم مايجيكم تيسنا

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