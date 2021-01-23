"الموارد البشرية " تكشف الاجازات المستحقة للمرأة العاملة

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم السبت الأجازات المستحقة للمرأة العاملة .
وأكدت وزارة الموارد البشرية أن هناك 4 أنواع من الأجازات مستحقة لها ، وهي على النحو التالي :
1- إجازة وضع بأجر كامل مدتها 10 أسابيع ، ويحق لها توزيعها على طريقتها ، وتبدأ بحد أقصى أربعة أسابيع من تاريخ الوضع ويحق لها التمديد شهر بدون أجر .
2- إذا كان الطفل المولود مريض أو مـن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يحق لها إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبـدأ بعـد إجـازة الوضـع ، ولها الحق في التمديد شهر دون أجر .
3- اجازة عدة المتوفي عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام .
4- إذا كانت المرأة غير مسلمة وتوفي عنها زوجها ، تكون اجازتها 15 يوم .