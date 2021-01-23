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"الموارد البشرية " تكشف الاجازات المستحقة للمرأة العاملة

Time منذ 28 دقيقة
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"الموارد البشرية " تكشف الاجازات المستحقة للمرأة العاملة

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم السبت الأجازات المستحقة للمرأة العاملة .

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن هناك 4 أنواع من الأجازات مستحقة لها ، وهي على النحو التالي :

1- إجازة وضع بأجر كامل مدتها 10 أسابيع ، ويحق لها توزيعها على طريقتها ، وتبدأ بحد أقصى أربعة أسابيع من تاريخ الوضع ويحق لها التمديد شهر بدون أجر .

2- إذا كان الطفل المولود مريض أو مـن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يحق لها إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبـدأ بعـد إجـازة الوضـع ، ولها الحق في التمديد شهر دون أجر .

3- اجازة عدة المتوفي عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام .

4- إذا كانت المرأة غير مسلمة وتوفي عنها زوجها ، تكون اجازتها 15 يوم .

Time واتساب
الموارد البشرية
المرأة العاملة
اجازات
وزارة الموارد البشرية

أحدث التعليقات

سعد
اليوم
ع. س. ع
والله ودي الهلال يخلية يجلس مع ناديه الشباب ابرك حاس انة مقلب
ع. س. ع
اللي متعود على البطولات ليست بغريبة علية فهو كان مع الزعيم وحقق معة أكثر من تسع أو عشر بطولات السوبر ادواردو
سسسسس
الله يقويكم على كل مخالف للأنظمة ويسعدكم مثل مافرحتونا بالقضاء على الهياط والتهور
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله خير ..

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