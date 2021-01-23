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بالفيديو.. الشيخ "السلمي" يوضح حكم قسمة الأم ذهبها بين أبنائها قبل موتها

Time منذ 38 دقيقة
Views 1603
بالفيديو.. الشيخ "السلمي" يوضح حكم قسمة الأم ذهبها بين أبنائها قبل موتها

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء حكم قسمة الأم ذهبها بين أبنائها قبل موتها .

وقال " السلمي " على قناة الرسالة الفضائية أن تقسيم مال المورث على ورثته ينقسم إلى ثلاثة أقسام ، القسم الأول أن يورث على الورثة حال قوته ونشاطه من غير مرض وهو جائز إلا إذا كان يقصد حرمان بعض الورثة فهذا لا يجوز خاصةً إذا كان التوزيع صورياً .

وأضاف أن الحالة الثانية أن يوزع المال حال مرضه المخوف الذي لا يرجى شفاؤه فهذا لا يجوز ولا ينفذ إلا بمقدار الثلث إذا كان من غير الورثة ، وإذا قسم المال على الورثة وحجب أحدهم لا يجوز له ذلك ولا يمضي .

أما الحالة الثالثة أن يوصي أن يكون التوزيع بعد موته بطريقة معينه وهي وصية لا تلزم الورثة خاصة ً إذا كان فيها إجحاف لبعض الورثة .

Time واتساب
الشيخ عبد الله السلمي
تقسيم الذهب
توزيع التركة
الوصية

أحدث التعليقات

سعد
اليوم
ع. س. ع
والله ودي الهلال يخلية يجلس مع ناديه الشباب ابرك حاس انة مقلب
ع. س. ع
اللي متعود على البطولات ليست بغريبة علية فهو كان مع الزعيم وحقق معة أكثر من تسع أو عشر بطولات السوبر ادواردو
سسسسس
الله يقويكم على كل مخالف للأنظمة ويسعدكم مثل مافرحتونا بالقضاء على الهياط والتهور
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله خير ..

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