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وظائف شاغرة بجمعية الريان الخيرية

Time منذ 52 دقيقة
Views 1547
وظائف شاغرة بجمعية الريان الخيرية

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت جمعية الريان الخيرية بوادي جازان باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مساعد إداري : بكالوريوس في " الإدارة ، الحاسب ، صحافة وإعلام " أو ما يعادلها ، إجادة برامج التصميم والتعامل الإلكتروني .

2- أخصائي اجتماعي : بكالوريوس " علم الإجتماع ، علم النفس" ، أن يكون متزوجاً .

وأكدت إدارة الجمعية أن الوظائف للمواطنين فقط ، ويجب اجتياز المقابلة الشخصية والتمتع بمهارات الإتصال والتفرغ للجمعية .

ويمكن التقديم عبر البريد الإلكتروني التالي مع كتابة الوظيفة في عنوان البريد من هنـــــــا .

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وظائف
جمعية الريان الخيرية

أحدث التعليقات

سعد
اليوم
ع. س. ع
والله ودي الهلال يخلية يجلس مع ناديه الشباب ابرك حاس انة مقلب
ع. س. ع
اللي متعود على البطولات ليست بغريبة علية فهو كان مع الزعيم وحقق معة أكثر من تسع أو عشر بطولات السوبر ادواردو
سسسسس
الله يقويكم على كل مخالف للأنظمة ويسعدكم مثل مافرحتونا بالقضاء على الهياط والتهور
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله خير ..

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