وظائف شاغرة بجمعية الريان الخيرية

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت جمعية الريان الخيرية بوادي جازان باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مساعد إداري : بكالوريوس في " الإدارة ، الحاسب ، صحافة وإعلام " أو ما يعادلها ، إجادة برامج التصميم والتعامل الإلكتروني .
2- أخصائي اجتماعي : بكالوريوس " علم الإجتماع ، علم النفس" ، أن يكون متزوجاً .
وأكدت إدارة الجمعية أن الوظائف للمواطنين فقط ، ويجب اجتياز المقابلة الشخصية والتمتع بمهارات الإتصال والتفرغ للجمعية .
ويمكن التقديم عبر البريد الإلكتروني التالي مع كتابة الوظيفة في عنوان البريد من هنـــــــا .