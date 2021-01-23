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بالفيديو.. عبدالله الحمدان يصدم جمهور الشباب "وصلت السيارة معناته مخلص مع الهلال"

Time منذ ساعة
Views 2386
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بالفيديو.. عبدالله الحمدان يصدم جمهور الشباب "وصلت السيارة معناته مخلص مع الهلال"

نواف السالم (صدى):
أثار نجم الشباب عبد الله الحمدان جدل كبير بين الجمهور بعد نشره مقطع فيديو قصير على " إنستجرام .

وجاء هذا الفيديو بعد رواج أنباء حول توقيعه للهلال ما زاد الشكوك حول صحة هذه الأنباء إذ ظهر " الحمدان " بجانب سيارة فارهة .

وأكد الجمهور أن السيارة دليل توقيعه للهلال ، حيث قال أحد المتابعين : مادام اشترى السيارة دي فالموضوع منتهي ، وقال آخر : رايح يوقع للهلال ، وقال متابع : وصلت السيارة له معناته مخلص مع الهلال ، وغيرها من التعليقات.

وكان الحمدان قد أكد أنه دخل الفترة الحرة والتي يحق فيها لأي نادي التوقيع له ، وسط شكوك حول نادي الهلال .

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الشباب
الهلال
نادي الهلال
عبدالله الحمدان

أحدث التعليقات

سعد
اليوم
ع. س. ع
والله ودي الهلال يخلية يجلس مع ناديه الشباب ابرك حاس انة مقلب
ع. س. ع
اللي متعود على البطولات ليست بغريبة علية فهو كان مع الزعيم وحقق معة أكثر من تسع أو عشر بطولات السوبر ادواردو
سسسسس
الله يقويكم على كل مخالف للأنظمة ويسعدكم مثل مافرحتونا بالقضاء على الهياط والتهور
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله خير ..

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