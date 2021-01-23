بالفيديو.. عبدالله الحمدان يصدم جمهور الشباب "وصلت السيارة معناته مخلص مع الهلال"

نواف السالم (صدى):
أثار نجم الشباب عبد الله الحمدان جدل كبير بين الجمهور بعد نشره مقطع فيديو قصير على " إنستجرام .
وجاء هذا الفيديو بعد رواج أنباء حول توقيعه للهلال ما زاد الشكوك حول صحة هذه الأنباء إذ ظهر " الحمدان " بجانب سيارة فارهة .
وأكد الجمهور أن السيارة دليل توقيعه للهلال ، حيث قال أحد المتابعين : مادام اشترى السيارة دي فالموضوع منتهي ، وقال آخر : رايح يوقع للهلال ، وقال متابع : وصلت السيارة له معناته مخلص مع الهلال ، وغيرها من التعليقات.
وكان الحمدان قد أكد أنه دخل الفترة الحرة والتي يحق فيها لأي نادي التوقيع له ، وسط شكوك حول نادي الهلال .
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