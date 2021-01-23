صور مسربة تكشف أحدث هواتف " سامسونج " ومواصفاته المذهلة

وكالات (صدى):
تعتزم عملاق الهواتف الكورية الجنوبية " سامسونج " إطلاق هاتفها الجديد Galaxy Tab A 8.4 في مارس المقبل .
وكشفت " سامسونج " عن مواصفات الهاتف المرتقب وهو أول جهاز لوحي هذا العام ، ويقدم صور ثلاثية الأبعاد .
وسيكون الجهاز أنحف قليلاً من الطراز السابق حيث ستبلغ أبعاده 201.9 × 125.2 × 7 ملم ، بدلًا من 202 × 125.2 × 7.1 ملم .
أما الشاشة بمقاس 8.4 بوصة مع كاميرا سيلفي في الإطار العلوي ويتوفر بالجهاز من الخلف كاميرا واحدة ، ويحتوي الجانب العلوي على فتحة ميكروفون ثانوية ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ، وفتحة لبطاقة microSD، وبطاقة SIM