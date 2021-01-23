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صور مسربة تكشف أحدث هواتف " سامسونج " ومواصفاته المذهلة

Time منذ ساعة
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صور مسربة تكشف أحدث هواتف " سامسونج " ومواصفاته المذهلة

وكالات (صدى):
تعتزم عملاق الهواتف الكورية الجنوبية " سامسونج " إطلاق هاتفها الجديد Galaxy Tab A 8.4 في مارس المقبل .

وكشفت " سامسونج " عن مواصفات الهاتف المرتقب وهو أول جهاز لوحي هذا العام ، ويقدم صور ثلاثية الأبعاد .

وسيكون الجهاز أنحف قليلاً من الطراز السابق حيث ستبلغ أبعاده 201.9 × 125.2 × 7 ملم ، بدلًا من 202 × 125.2 × 7.1 ملم .

أما الشاشة بمقاس 8.4 بوصة مع كاميرا سيلفي في الإطار العلوي ويتوفر بالجهاز من الخلف كاميرا واحدة ، ويحتوي الجانب العلوي على فتحة ميكروفون ثانوية ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ، وفتحة لبطاقة microSD، وبطاقة SIM

 

 

Time واتساب
سامسونج
هواتف
جالاكسي تاب

أحدث التعليقات

سعد
اليوم
ع. س. ع
والله ودي الهلال يخلية يجلس مع ناديه الشباب ابرك حاس انة مقلب
ع. س. ع
اللي متعود على البطولات ليست بغريبة علية فهو كان مع الزعيم وحقق معة أكثر من تسع أو عشر بطولات السوبر ادواردو
سسسسس
الله يقويكم على كل مخالف للأنظمة ويسعدكم مثل مافرحتونا بالقضاء على الهياط والتهور
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله خير ..

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