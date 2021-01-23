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ترحيب واسع بإسقاط غرامات التأخر في سداد الضريبة وتوقعات بعوائد هائلة

Time منذ ساعة
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ترحيب واسع بإسقاط غرامات التأخر في سداد الضريبة وتوقعات بعوائد هائلة

الرياض (صدى):
أشاد المستثمرون وخبراء الإقتصاد بقرار وزير المالية حول إعفاء الشركات من غرامات التأخر في سداد الضرائب والقيمة المضافة .

وأكدوا أن هذا القرار في مصلحة اقتصاد المملكة ، ويؤكد دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الخاص منذ بداية أزمة كورونا من خلال نظام ساند لأجور الموظفين وتأجيل القروض والإعفاء من الغرامات .

كما أكدوا أن سياسة الدولة المستمرة في دعم المنشآت تجذب المستثمرين في الداخل والخارج مما يعظم من حجم المشروعات وفرص العمل والناتج الوطني بعد أن أثبتت تلك الجائحة الأمن الصحي والإقتصادي للمملكة .

وكانت الهيئة العامة للزكاه والدخل قد أعلنت الخميس الماضي تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية على المكلفين لمدة 6 أشهر حتى يونيو 2021 .

 

Time واتساب
وزارة المالية
الزكاة والدخل
القيمة المضافة
إسقاط غرامات

أحدث التعليقات

سعد
اليوم
ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالخنزير المراهق ..
ع. س. ع
والله ودي الهلال يخلية يجلس مع ناديه الشباب ابرك حاس انة مقلب
ع. س. ع
اللي متعود على البطولات ليست بغريبة علية فهو كان مع الزعيم وحقق معة أكثر من تسع أو عشر بطولات السوبر ادواردو
سسسسس
الله يقويكم على كل مخالف للأنظمة ويسعدكم مثل مافرحتونا بالقضاء على الهياط والتهور

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