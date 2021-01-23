ترحيب واسع بإسقاط غرامات التأخر في سداد الضريبة وتوقعات بعوائد هائلة

الرياض (صدى):
أشاد المستثمرون وخبراء الإقتصاد بقرار وزير المالية حول إعفاء الشركات من غرامات التأخر في سداد الضرائب والقيمة المضافة .
وأكدوا أن هذا القرار في مصلحة اقتصاد المملكة ، ويؤكد دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الخاص منذ بداية أزمة كورونا من خلال نظام ساند لأجور الموظفين وتأجيل القروض والإعفاء من الغرامات .
كما أكدوا أن سياسة الدولة المستمرة في دعم المنشآت تجذب المستثمرين في الداخل والخارج مما يعظم من حجم المشروعات وفرص العمل والناتج الوطني بعد أن أثبتت تلك الجائحة الأمن الصحي والإقتصادي للمملكة .
وكانت الهيئة العامة للزكاه والدخل قد أعلنت الخميس الماضي تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية على المكلفين لمدة 6 أشهر حتى يونيو 2021 .