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التحالف: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه الرياض

Time منذ 17 دقيقة
Views 1734
التحالف: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه الرياض

الرياض (صدى):
اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، صباح اليوم السبت، صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه الرياض.

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المملكة
الدفاع الجوي
الحوثي
صاروخ

أحدث التعليقات

احمد بن عبدالرحمن
كيف الحال شلونكم
ابن تيمون
مسيرة ميسي علي غفله قبل النصر ماكان احد يعرفه او يطق له خبر ثانيا ماعنده دوري ابطال اسيا كلها بطولاته محليه البليهي وجحفلي عندهم ابطال اسيا والنصر من تاسيسه ولا دوري ابطال
ابوبدر
يارب لا تبلانا باهلنا ولا المسلمين.. هذا اللي يخاف الانسان منه من كثرة المسميات للزواجات. ياخذ وحده عرفي او باي مسمى وهي صافقتن له 5 والا 6 زواجات معاه😂
ابن تيمون
غالبية المعاقين مايحبون تعاملهم معامله مختلفه عن الاخرين وخاصه بالكلام يحبك تعامله بشكل طبيعي بدون الايذاء النفسي او الجسدي الله يرحم ولد جيرانا خالد كان معاق وكان عن الف رجل
واضح*** وصريح***
لا تحسبوا شامة في خده طبعت ****على صحيفة خد راق منظره وإنما خده الصافي تخال به ****سواد عينيك خالاً حين تنظره

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