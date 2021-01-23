وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة العرض المتقن

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة العرض المتقن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، بمسمى (مهندس ما قبل البيع والمناقصات، أخصائي توظيف)، عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، للعمل بمدينة الرياض.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي التوظيف: درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية وإدارة الأعمال أو ما يعادله، خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مهندس ما قبل البيع والمناقصات: قادر على تكنولوجيا المعلومات، العمل بمفرده أو كجزء من فريق متعدد التخصصات، جيد في اللغة الإنجليزية (شفهيًا وكتابيًا)، إرسال رد تفصيلي على وثائق الاستفسار وتقديم الإجابة / الرد على أي طلبات لاحقة، تطوير تقدير التكاليف، المعرفة في Microsoft Technology Stack.
وأشارت إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- أخصائي التوظيف من هنــــــــــــــا .
2- مهندس المناقصات وما قبل البيع من هنــــــــــا .