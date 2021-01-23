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"ناسا": إحراز عدد من المدارس بالمملكة أوسمة في برنامج "غلوب البيئي"

Time منذ 32 دقيقة
Views 1517
"ناسا": إحراز عدد من المدارس بالمملكة أوسمة في برنامج "غلوب البيئي"

علي القحطاني (صدى):
قررت وكالة ناسا الفضائية، اليوم السبت، إحراز عدد من المدارس بالمملكة أوسمة في برنامج غلوب البيئي العالمي للربع الرابع في بروتوكول الغلاف الجوي لعام 2020 م.

ويأتي ذلك بهد تكوين فريق عمل من جميع بلدان العالم من معلمين وطلاب يتعاونون مع علماء البيئة للمشاركة في الدراسات البيئية وجمع البيانات للاستفادة منها على مدى سنوات.

وذكرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أن المدارس التي أحرزت الأوسمة جميعها بالرياض وهي: ثانوية اليمامة ورواد الأمراء الأهلية للبنين، وثانوية عرقه الأولى، والثانوية 116، والثانوية 143 للبنات.

الوسوم : ناسا -وكالة ناسا - غلوب البيئي - الرياض

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أحدث التعليقات

ابن تيمون
مسيرة ميسي علي غفله قبل النصر ماكان احد يعرفه او يطق له خبر ثانيا ماعنده دوري ابطال اسيا كلها بطولاته محليه البليهي وجحفلي عندهم ابطال اسيا والنصر من تاسيسه ولا دوري ابطال
ابوبدر
يارب لا تبلانا باهلنا ولا المسلمين.. هذا اللي يخاف الانسان منه من كثرة المسميات للزواجات. ياخذ وحده عرفي او باي مسمى وهي صافقتن له 5 والا 6 زواجات معاه😂
ابن تيمون
غالبية المعاقين مايحبون تعاملهم معامله مختلفه عن الاخرين وخاصه بالكلام يحبك تعامله بشكل طبيعي بدون الايذاء النفسي او الجسدي الله يرحم ولد جيرانا خالد كان معاق وكان عن الف رجل
واضح*** وصريح***
لا تحسبوا شامة في خده طبعت ****على صحيفة خد راق منظره وإنما خده الصافي تخال به ****سواد عينيك خالاً حين تنظره
واضح*** وصريح***
له خال على صفحات خد ... كنقطة عنبر في صحن مرمر

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