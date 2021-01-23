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بالصور.. أمانة العاصمة المقدسة تغلق أكثر من 40 عربة للوجبات المتنقلة

Time منذ 30 دقيقة
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بالصور.. أمانة العاصمة المقدسة تغلق أكثر من 40 عربة للوجبات المتنقلة

مكة المكرمة (صدى):
أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلديتي الشرائع والعزيزية الفرعيتين بأمانة العاصمة المقدسة أكثر من 40 عربة للوجبات المتنقلة، وذلك لعدم التزامها بالتراخيص البلدية لمزاولة النشاط المطلوب.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أنه تم تنفيذ حملة ميدانية رقابية على عربات الوجبات المتنقلة، بحجز السيارات في الشرائع، أسفر عنها إغلاق 26 عربة للوجبات المتنقلة لعدم وجود تراخيص مزاولة نشاط، وعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإزالة 21 مبسطاً مخالفاً لبيع الشاي، كما تم إتلاف 189 كغم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة.

وفي السياق ذاته قامت الفِرق الرقابية في بلدية العزيزية الفرعية، بالتعاون مع الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، بإغلاق 15 عربة للوجبات المتنقلة تعمل بدون ترخيص، وتفتقر للاشتراطات الصحية ضمن نطاق البلدية، و تم مصادرة المولدات الكهربائية لتلك العربات المسببة للضوضاء.

 

 

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مكة المكرمة
أمانة العاصمة المقدسة
حملة ميدانية

أحدث التعليقات

Ahmed
انصح نائف هزازي سجل عسكري قبل فوات الأوان.. التقديم بعد اسبوعين ... وخذ ابراهيم معاك ... العداله يبنسقك ....
ابو محمد 😎 ✍️
قبح الله ذا الوجه الكريه .. .. اذا هذا جمال ، فلا قبيح على وجه الارض ابداً ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
مهند
كيف لنا ان نعرف هذا قبر من الصحابة المبشرين بالجنة جميع القبور ليس عليها اسماء. وكأنها مزالة سابقاً
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا من كافة الامراض ومسبباتها ويكفينا شر من به شر .. آمين ..

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