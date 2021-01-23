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بالصور.. رحالة فنلندية توثق مشاهد بديعة لرحلتها بوادي الديسة في تبوك

Time منذ ساعة
Views 2011
بالصور.. رحالة فنلندية توثق مشاهد بديعة لرحلتها بوادي الديسة في تبوك

تبوك (صدى):
وثقت رحالة فنلندية تعيش في المملكة تدعى لور ألهو، رحلتها بوادي الديسة بمنطقة تبوك؛ حيث كشفت جمال طبيعة وادي الديسة بأشجاره ونباتاته التي تحيط بها الجبال الصخرية والكهوف.

ويوجد وادي الديسة جنوب مدينة تبوك بحوالي 220 كم، ويعد أحد أشهر الأودية السياحية في المملكة، ويخترق الجبال الراسيات على شكل أعمدة، بينما تستقر تحتها الأشجار بأصنافها المتنوعة ومنها النخيل وشجر الدامة والحبق الذي يفترش أرض الوادي في مشهد بديع.

ويعتبر من أبرز المعالم الطبيعية في تبوك، كما يعرف أيضا بوادي "الحبق" و"ثمار النبق"، و"وادي دامة"، و"وادي قرار"، كما يحتوي على عين جارية تسمى "العين الزرقاء" وهي منطقة تجمع للمياه القادمة من الينابيع المتواجدة في الوادي.

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أحدث التعليقات

ابن تيمون
مسيرة ميسي علي غفله قبل النصر ماكان احد يعرفه او يطق له خبر ثانيا ماعنده دوري ابطال اسيا كلها بطولاته محليه البليهي وجحفلي عندهم ابطال اسيا والنصر من تاسيسه ولا دوري ابطال
ابوبدر
يارب لا تبلانا باهلنا ولا المسلمين.. هذا اللي يخاف الانسان منه من كثرة المسميات للزواجات. ياخذ وحده عرفي او باي مسمى وهي صافقتن له 5 والا 6 زواجات معاه😂
ابن تيمون
غالبية المعاقين مايحبون تعاملهم معامله مختلفه عن الاخرين وخاصه بالكلام يحبك تعامله بشكل طبيعي بدون الايذاء النفسي او الجسدي الله يرحم ولد جيرانا خالد كان معاق وكان عن الف رجل
واضح*** وصريح***
لا تحسبوا شامة في خده طبعت ****على صحيفة خد راق منظره وإنما خده الصافي تخال به ****سواد عينيك خالاً حين تنظره
واضح*** وصريح***
له خال على صفحات خد ... كنقطة عنبر في صحن مرمر

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