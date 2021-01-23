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المملكة تترقب وصول كميات كبيرة من اللقاحات خلال 3 أسابيع

Time منذ ساعة
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المملكة تترقب وصول كميات كبيرة من اللقاحات خلال 3 أسابيع

الرياض (صدى):
كشف وكيل وزارة الصحة بالمملكة، عبد الله عسيري، أمس الجمعة، أن المملكة سوف تستقبل خلال الـ 3 أسابيع المقبلة كميات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة، في وقت سابق، أنه نظرا لتأخر توريد لقاح كورونا من الشركة المنتجة إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها، وبسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج، تقرر إعادة جدولة تلقي اللقاح في المملكة.

وتابعت: "نواصل تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا والتوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاح لتشمل جميع مناطق المملكة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قبح الله ذا الوجه الكريه .. .. اذا هذا جمال ، فلا قبيح على وجه الارض ابداً ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
مهند
كيف لنا ان نعرف هذا قبر من الصحابة المبشرين بالجنة جميع القبور ليس عليها اسماء. وكأنها مزالة سابقاً
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا من كافة الامراض ومسبباتها ويكفينا شر من به شر .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..

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